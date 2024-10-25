Кто такая Оксана Петрусенко из радиодиктанта-2024 и почему она стала голосом-символом Украины в первой половине ХХ века

Обсуждения вокруг Радиодиктанта национального единства "Магия голоса", автором текста которого стала писательница Оксана Забужко, не утихают. После завершения прямой трансляции в сети отметили не только поэта Павла Вышебабу, который стал на этот раз голосом диктанта – украинцы уже успел наделать мемов.

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В частности, пользователи думают о какой именно Оксане говорилось в тексте. "Оксана, Оксана, я слышу твой голос, это ветер мне из Украины принес", – процитировала Оксана Забужко строки из фольклора. Как отметил Вышебаба, слова, взятые из веселого танго, под которое танцуют на украинских свадьбах, на самом деле адресованы легендарной певице Оксане Петрусенко. Сама же песня датируется годами ГУЛАГа, когда украинцев массово отправляли в ссылку.

Голос Оксаны Петрусенко считался символом Украины в 30-х годах прошлого века. Ее называли лучшей исполнительницей украинских песен и романсов. За свою жизнь певица стала кавалеристкой ордена "Знак Почета", а также получила звание Народной артистки УССР.

Родилась Петрусенко (при рождении – Бородавкина) в феврале 1900 года в Балаклаве, возле города Севастополя. Происходила артистка из бедняцкой семьи, а когда девочке исполнился год, ее отец ушел из жизни от туберкулеза. Уже вскоре мать Оксаны вышла замуж второй раз, однако отчим оказался пьяницей. Впоследствии, после рождения сына, пара разошлась.

Несмотря на детство и нищету, юная Петрусенко пела в церковном хоре в Севастополе, увлекалась игрой на гитаре и рано пошла работать. Во время работы в Севастопольском порту 14-летняя Оксана посещала самодеятельные кружки, а уже после совершеннолетия стала хористкой в труппе Александра Глазуненко. Впоследствии молодая артистка пришла в Херсонский украинский музыкально-драматический театр на правах хористки, став ведущей актрисой "с голосом".

В 1920-х годах Петрусенко училась в Киевском музыкально-драматическом институте имени Николая Лысенко. Впрочем, как всемирно известная оперная певица Мария Каллас, украинка не получила специального музыкального звукового образования. А уже с 1934 года исполнительница стала солисткой Киевского театра оперы и балета.

Умерла обладательница голоса-символа Украины летом 1940 года – всего через неделю после рождения второго сына. Официальная причина трагедии – тромб. В народе ходит версия о том, что певицу отравили по заказу супруги советского маршала Тимошенко, совершившей жестокий шаг из-за ревности. Похоронена артистка на столичном Байковом кладбище.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинцы отреагировали на радиодиктант-2024 и назвали преимущество Вышебабы над Гнатковским: "Почему все говорят об Оксане и брехунце?" Подробности – в нашем материале.

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