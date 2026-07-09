Кто из украинских звезд ездит на самых дорогих машинах: у Тины Кароль – "Гелик", а у Никитюк – роскошный Porsche. Фото

Украинские знаменитости все чаще пополняют свои автопарки дорогими автомобилями, стоимость которых достигает сотен тысяч долларов. Среди владельцев роскошных машин – телеведущая Леся Никитюк, певица Тина Кароль, актер Тарас Цимбалюк, а также вдова покойного музыканта и экс-депутата Яна Табачника Татьяна Недельская.

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OBOZ.UA проанализировал данные государственных реестров и выяснил, какими автомобилями в настоящее время владеют украинские знаменитости.

Леся Никитюк

Самой дорогой покупкой среди фигурантов подборки может похвастаться Леся Никитюк. В октябре 2025 года телеведущая приобрела новый Porsche Cayenne GTS Coupe 2025 года выпуска. Согласно предложениям автодилеров, стоимость такого кроссовера начинается от 146 тысяч долларов и может достигать 190 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Впрочем, это не единственное транспортное средство, принадлежащее ведущей. В реестре также числится автобус "Богдан" А091, который Никитюк приобрела для съемок своего тревел-шоу "Le Маршрутка", выходившего в 2019–2023 годах. В настоящее время стоимость такого автобуса составляет около 5 тысяч долларов.

Кроме того, у телеведущей есть мотоцикл Yamaha YZF-R1M 2024 года выпуска.

Тина Кароль

Не менее престижный автомобиль есть и у Тины Кароль. Певица владеет Mercedes-Benz G63 AMG 2021 года выпуска – легендарным "Геликом". Последняя регистрация транспортного средства состоялась в сентябре 2021 года в качестве перерегистрации на нового владельца, что свидетельствует о том, что автомобиль, скорее всего, был приобретен на вторичном рынке.

Сегодня стоимость подержанных Mercedes-Benz G63 этого года выпуска колеблется от 124 тысяч до 220 тысяч долларов, тогда как средняя рыночная цена составляет около150–170 тысяч долларов.

Тарас Цимбалюк

В последние годы Тарас Цимбалюк также заметно обновил свой автопарк. После активных съемок в кино и участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк 14" актер совершил сразу несколько дорогостоящих покупок.

В феврале 2025 года он стал владельцем Range Rover Velar 2019 года выпуска. На вторичном рынке такой автомобиль оценивается примерно в 35,5 тысячи долларов. Для него актер также приобрел "красивые" номерные знаки с комбинацией 6111, которые обошлись ему в 18 тысяч гривен.

А уже в январе 2026 года Цимбалюк приобрел еще более дорогой автомобиль – Range Rover Sport 2023 года выпуска. Его средняя рыночная стоимость составляет около 144 тысяч долларов. И на этот раз актер не отказался от "блатных" номеров – комбинация 0005, по данным сервисного центра МВД, стоила 60 тысяч гривен.

Татьяна Недельская

Согласно данным реестров, Татьяна Недельская владеет сразу несколькими автомобилями – она вдова народного артиста Украины и бывшего народного депутата Яна Табачника, который при жизни входил в число самых богатых парламентариев и декларировал элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Самым новым транспортным средством в ее автопарке является BMW X5 xDrive40d 2024 года выпуска. Автомобиль был перерегистрирован на нового владельца в конце 2024 года, поэтому, вероятно, также приобретен на вторичном рынке. В настоящее время такие кроссоверы стоят от 70 тысяч до 140 тысяч долларов, а средняя рыночная цена составляет около 120 тысяч долларов.

Кроме того, Недельская владеет спортивным купе Maserati GranTurismo 2012 года выпуска. Хотя точную рыночную стоимость этого автомобиля определить сложно из-за ограниченного количества предложений, модель относится к премиальному сегменту и традиционно считается одной из самых престижных в своем классе.

В собственности певицы также находится Volkswagen Passat 2017 года выпуска, который, скорее всего, также был приобретен подержанным. Средняя цена такой модели в настоящее время составляет около 15 тысяч долларов, хотя на рынке можно найти предложения от 10 до 27 тысяч долларов.

Отметим, что номера на все три автомобиля стоят немалых денег. BMW и Maserati имеют одинаковые номера 2220 (отличаются только серией номерных знаков (последние две буквы)), что, по данным ГСЦ, стоит 18 тысяч гривен каждый. А у Volkswagen – комбинация 1234 – также 18 тысяч гривен.

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