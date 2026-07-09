УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кто из украинских звезд ездит на самых дорогих машинах: у Тины Кароль – "Гелик", а у Никитюк – роскошный Porsche. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
5,4 т.
Кто из украинских звезд ездит на самых дорогих машинах
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинские знаменитости все чаще пополняют свои автопарки дорогими автомобилями, стоимость которых достигает сотен тысяч долларов. Среди владельцев роскошных машин – телеведущая Леся Никитюк, певица Тина Кароль, актер Тарас Цимбалюк, а также вдова покойного музыканта и экс-депутата Яна Табачника Татьяна Недельская.

OBOZ.UA проанализировал данные государственных реестров и выяснил, какими автомобилями в настоящее время владеют украинские знаменитости.

Леся Никитюк

Самой дорогой покупкой среди фигурантов подборки может похвастаться Леся Никитюк. В октябре 2025 года телеведущая приобрела новый Porsche Cayenne GTS Coupe 2025 года выпуска. Согласно предложениям автодилеров, стоимость такого кроссовера начинается от 146 тысяч долларов и может достигать 190 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Авто Никитюк
Porsche Cayenne GTS Coupe 2025 года выпуска

Впрочем, это не единственное транспортное средство, принадлежащее ведущей. В реестре также числится автобус "Богдан" А091, который Никитюк приобрела для съемок своего тревел-шоу "Le Маршрутка", выходившего в 2019–2023 годах. В настоящее время стоимость такого автобуса составляет около 5 тысяч долларов.

В реестре также числится автобус "Богдан" А091

Кроме того, у телеведущей есть мотоцикл Yamaha YZF-R1M 2024 года выпуска.

Движимое имущество Никитюк

Тина Кароль

Не менее престижный автомобиль есть и у Тины Кароль. Певица владеет Mercedes-Benz G63 AMG 2021 года выпуска – легендарным "Геликом". Последняя регистрация транспортного средства состоялась в сентябре 2021 года в качестве перерегистрации на нового владельца, что свидетельствует о том, что автомобиль, скорее всего, был приобретен на вторичном рынке.

Движимое имущество Кароль

Сегодня стоимость подержанных Mercedes-Benz G63 этого года выпуска колеблется от 124 тысяч до 220 тысяч долларов, тогда как средняя рыночная цена составляет около150–170 тысяч долларов.

Mercedes-Benz G-Class

Тарас Цимбалюк

В последние годы Тарас Цимбалюк также заметно обновил свой автопарк. После активных съемок в кино и участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк 14" актер совершил сразу несколько дорогостоящих покупок.

В феврале 2025 года он стал владельцем Range Rover Velar 2019 года выпуска. На вторичном рынке такой автомобиль оценивается примерно в 35,5 тысячи долларов. Для него актер также приобрел "красивые" номерные знаки с комбинацией 6111, которые обошлись ему в 18 тысяч гривен.

В 2025 году актер обзавелся Range Rover Velar
Цимбалюк купил дорогой автомобиль

А уже в январе 2026 года Цимбалюк приобрел еще более дорогой автомобиль – Range Rover Sport 2023 года выпуска. Его средняя рыночная стоимость составляет около 144 тысяч долларов. И на этот раз актер не отказался от "блатных" номеров – комбинация 0005, по данным сервисного центра МВД, стоила 60 тысяч гривен.

Цимбалюк является владельцем роскошного автомобиля
В этом году Цимбалюк сменил автомобиль

Татьяна Недельская

Согласно данным реестров, Татьяна Недельская владеет сразу несколькими автомобилями – она вдова народного артиста Украины и бывшего народного депутата Яна Табачника, который при жизни входил в число самых богатых парламентариев и декларировал элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Движимое имущество Недельской

Самым новым транспортным средством в ее автопарке является BMW X5 xDrive40d 2024 года выпуска. Автомобиль был перерегистрирован на нового владельца в конце 2024 года, поэтому, вероятно, также приобретен на вторичном рынке. В настоящее время такие кроссоверы стоят от 70 тысяч до 140 тысяч долларов, а средняя рыночная цена составляет около 120 тысяч долларов.

BMW X5 xDrive40d 2024 года выпуска

Кроме того, Недельская владеет спортивным купе Maserati GranTurismo 2012 года выпуска. Хотя точную рыночную стоимость этого автомобиля определить сложно из-за ограниченного количества предложений, модель относится к премиальному сегменту и традиционно считается одной из самых престижных в своем классе.

Maserati GranTurismo

В собственности певицы также находится Volkswagen Passat 2017 года выпуска, который, скорее всего, также был приобретен подержанным. Средняя цена такой модели в настоящее время составляет около 15 тысяч долларов, хотя на рынке можно найти предложения от 10 до 27 тысяч долларов.

Volkswagen Passat 2017 года выпуска

Отметим, что номера на все три автомобиля стоят немалых денег. BMW и Maserati имеют одинаковые номера 2220 (отличаются только серией номерных знаков (последние две буквы)), что, по данным ГСЦ, стоит 18 тысяч гривен каждый. А у Volkswagen – комбинация 1234 – также 18 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA писал, что 24-летняя Анна Тринчер оформила на себя премиум-автомобиль после оглушительного успеха в музыке. Эта машина была приобретена в автосалоне в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

б/у автомобильавтобусреестрыавтопокупка автозвездыТина КарольТарас ЦимбалюкЛеся НикитюкЯн Табачник
Редакционная политика