24-летняя Анна Тринчер приобрела себе автомобиль премиум-класса после бешенного успеха в чартах

Певица Анна Тринчер, которая в последние годы выпускает один хит за другим, похоже, сделала себе дорогой подарок. После громкого успеха треков "Зірочка палай", "Півонії", "Твоя мама" и No Cocaina 24-летняя артистка стала обладательницей нового премиального автомобиля Volkswagen Touareg 2026 года выпуска.

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Согласно данным реестра, полученным OBOZ.UA, автомобиль был впервые зарегистрирован на имя Анны Тринчер 23 июня 2026 года. Речь идет о новом транспортном средстве, которое певица получила непосредственно из автосалона.

Звезда выбрала Volkswagen Touareg 2026 года выпуска в бежевом цвете.

Стоимость такой модели на рынке новых автомобилей зависит от комплектации и начинается примерно с 65 тысяч долларов, тогда как топовые версии могут стоить до 91 тысячи долларов.

Последние несколько лет стали для Анны Тринчер одним из самых успешных периодов в карьере. Ее композиции попадали в музыкальные чарты и набирали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.

Среди самых громких релизов артистки — "Зірочка палай", "Півонії", "Твоя мама", No Cocaina, а теперь еще и "Маргарита", которые закрепили за ней статус одной из самых популярных украинских поп-исполнительниц нового поколения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24-летняя Анна Тринчер оказалась в центре скандала из-за унизительных высказываний о бедных людях и поплатилась за это.

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