Шансы победить почти 0%: что известно об аутсайдерке Евровидения 2026, на которую почти никто не делает ставки

Шансы Азербайджана на победу на Евровидении 2026 оценивают как минимальные: по предварительным ставкам страна оказалась среди главных аутсайдеров конкурса. Представительница Jiva с песней Just Go сейчас имеет один из самых низких рейтингов среди участников.

Об этом свидетельствуют данные букмекерских таблиц, где Азербайджан занимает последнюю позицию среди представленных стран. Вероятность победы оценивается менее чем в 1%, что фактически ставит выступление певицы вне борьбы за первые места еще до начала полуфиналов.

Для сравнения, даже другие аутсайдеры – Сан-Марино, Черногория или Эстония – имеют несколько лучшие оценки, хотя тоже остаются внизу рейтинга.

Азербайджан на конкурсе в Вене (Австрия) представит певица Джамиля Гашимова, которая родилась в 1982 году в Москве, а музыкальную карьеру развивала в Азербайджане. Артистка выступит во втором полуфинале.

На конкурсе Jiva представит песню Just Go. Это поп-баллада, исполненная на английском и азербайджанском языках. В композиции говорится о завершении токсичных отношений, боль разрыва и попытке эмоционального освобождения после измены. Песня достаточно сдержанная и лирическая, делает ставку на вокал и личную историю, без очевидного акцента на масштабное сценическое шоу.

Еще в 2003 году она заняла второе место на азербайджанском конкурсе "Бакинская осень", а впоследствии участвовала в телевизионных проектах. В 2011 году Гашимова уже пробовала попасть на Евровидение, дойдя до тройки лидеров национального отбора.

В 2010-х годах Jiva активно сотрудничала с известной в Азербайджане группой RAST под руководством Рашада Гашимова, где была бэк-вокалисткой. В составе коллектива она выступала на международных джазовых фестивалях. Также была солисткой Hazz Band, который работал в жанрах поп и R&B.

Сольную карьеру певица начала в 2017 году. Она выступала на российских фестивалях, сотрудничала с различными продюсерами и музыкальными проектами. В 2025 году Jiva приняла участие в азербайджанской версии шоу "Голос страны".

