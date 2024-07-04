Кронпринцесса Испании закончила первый год военных учений и получила звание. Фото с выпускного

Испанская кронпринцесса Леонор закончила год обучения в школе сухопутных войск и получила первое воинское звание – второй лейтенант. На выпускном, где 18-летняя дочь правителей страны появилась в форме, за нее радовалась вся семья – папа, мама и сестра.

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Во время торжественной церемонии во дворце король Филипп VI вручил дочери награду в форме креста с белой эмблемой, пишет Lavanguardia. Теперь принцессу Астурийскую ждет месяц каникул.

В августе она переедет в Военно-морскую академию в Марине, где продолжит свое обучение, но уже на фрегате. Всего Леонор должна провести три года на учениях: в армии, на флоте и в авиации, как это делал ее отец ее перед тем, как взойти на трон.

Этот опыт нужен монархам, чтобы они могли стать верховными главнокомандующими вооруженными силами страны.

Выпускной принцессы начался с приветствия национальным гимном и пушечным салютом. На мероприятии присутствовали не только члены королевской семьи, но и министр обороны Маргарита Роблес и начальник штаба обороны Теодоро Эстебан Лопес Кальдерон.

Прощаясь с принцессой, в военной школе заверили, что они будут "тосковать по ней", поскольку Леонор "оставила след" среди своих однокурсников, студентов других курсов, офицерского корпуса и преподавателей.

Напомним, Леонор – старшая из двух дочерей короля Филиппа VI и его супруги королевы Летиции. В 2018 году в возрасте 12 лет она стала главной наследницей испанского престола.

Как писал OBOZ.UA, хотя королевская семья объяснила, что военное прошлое – обязательное требование для правителей, существуют слухи, что так семья расплачивается за "грехи" скандального короля Хуана Карлоса, дедушки Леонор, отрекшегося от престола из-за ряда скандалов.

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