Вместо роскошных платьев – военная форма: как выглядит принцесса Испании и за какие 'грехи дедушки' ей пришлось расплачиваться. Фото

Испанская принцесса – 17-летняя Леонор – которая, как ожидается, в будущем взойдет на престол, начала военную подготовку, которая продлится три года. Первые фото принцессы Астурийской в военной форме уже появились в сети.

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Хотя королевская семья объяснила, что военное прошлое – обязательное требование для правителей, существуют слухи, что так семья расплачивается за "грехи" скандального короля Хуана Карлоса, дедушки Леонор, отрекшегося от престола из-за ряда скандалов. OBOZREVATEL покажет, как выглядит юная принцесса (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

О намерениях Леонор пройти трехлетнюю службу объявили еще в начале 2023 года, однако только на днях она впервые одела военную форму.

В Общевоенную академию Сарагосы подростка провожали королева Летиция, король Филипп VI и младшая дочь монархов София. Прощание получилось достаточно эмоциональным. С собой будущая правительница взяла всего один чемодан.

На днях появились первые фото Леонор, которая сидела за партой, стояла в строю и обучалась азам военного дела. Первый год принцесса будет учиться в Сарагосе, а уже на второй курс девушка отправится в Военно-морское училище, где пройдет подготовку, в частности, на парусном корабле. Третий год Леонор проведет в Главной военно-воздушной академии в Сан-Хавьере.

После выпуска принцесса получит лейтенантские погоны всех трех видов войск. Получив военный опыт, он отправится учиться в университете.

Поговаривают, что такое решение было принято, так как королевская семья хочет "отбелить" свою репутацию. Дело в дедушке Леонор, который в 2014 году отрекся от престола.

Его обвиняли в коррупционных схемах, которые расследовали в Женеве. Бывший правитель не только передал корону сыну, но и сбежал из страны, так что монархам теперь приходится восстанавливать свой авторитет в глазах подданных.

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