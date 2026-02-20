Личная жизнь Владислава Гераскевича: олимпиец впервые признался, занято ли его сердце, и ответил на предложения стать новым 'холостяком'

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич впервые откровенно заговорил о своей личной жизни. Олимпиец раскрыл, что его сердце не свободно уже довольно длительное время, поэтому любые предложения об участии в романтическом реалити-шоу "Холостяк" не вызывают никакого интереса.

Об этом скелетонист рассказал в интервью Маричке Падалко. Он не захотел раскрывать большого количества подробностей о любимой девушке, лишь отметил, что ее зовут Анна и она никак не связана со сферой спорта.

"Я не хочу сейчас рассказывать о чем-то персональном. Но да, девушка есть, сердце занято", – поделился скелетонист.

По словам Владислава Гераскевича, избранница является для него невероятно сильной поддержкой на пути к спортивным достижениям. Анна вместе с мамой скелетониста даже должна была приехать в Милан, чтобы увидеть его финальные заезды в рамках Олимпиады 2026, однако этого не произошло из-за его дисквалификации.

"Мы приобрели билеты на заключительные заезды, арендовали жилье, потратили много средств. Должны были вместе почувствовать вкус финальных заездов Олимпийских игр. Закончить их, как я надеялся очень, с медалью, вместе провести время и поехать в Украину", – рассказал олимпиец.

Вадим Гераскевич не стал скрывать, что любимой было очень обидно из-за того, что она так и не увидит его на соревнованиях. Однако, несмотря на эмоции, Анна полноценно поддержала решение спортсмена отказаться стартовать без "шлема памяти" с фотографиями погибших от рук России украинцев: "Я думаю, что она ожидала, что все будет именно так. Она знает мою принципиальность в таких вопросах".

