Жена покойного Виталия Билоножко вспомнила, как тот дрался с Виктором Ющенко: были ножевые ранения

Известная украинская певица Светлана Билоножко вспомнила, как ее муж, народный артист Украины Виталий Билоножко, сердце которого перестало биться 9 января этого года, устраивал потасовки с третьим украинским президентом Виктором Ющенко. Доходило даже до применения холодного оружия и серьезных травм. Правда, тогда они были не народным артистом и президентом, а обычными юношами, и бились преимущественно из-за девушек.

Виталий Билоножко родился и вырос в селе Слобода Сумской области. Буквально в нескольких километрах от этого населенного пункта находится село Хоружевка, откуда родом Виктор Андреевич. Так что будучи молодыми, парни нередко пересекались. Подробностями столкновений между будущим певцом и президентом Светлана Билоножко поделилась в интервью Дмитрию Гордону.

Интервьюер вспомнил, как в прошлом общался с основателем и организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец". Именно из уст Виталия Билоножко Гордон и узнал о его столкновениях с Виктором Ющенко. По словам певца, он с будущим президентом "ходил к одним девушкам". А если кого-то не могли поделить, в ход шли кулаки, а иногда даже холодное оружие.

Жена покойного певца прокомментировала: "Он мне это рассказывал. Говорил: "Самое интересное, что все его девушки переходили ко мне... Посмотри". Он раздевался, а у него там ножевые ранения, там, там, там. Драки были не на шутку!"

Певица, вспоминая рассказы любимого из прошлого, утверждает, что тот был главным красавцем на селе, так что все девушки были его.

"Украинки – они же красивые. Кареглазые, чернобровые. А парни за девушек дрались. И кто побеждал, тот получал. Он мне говорил: "Нет, я первый всегда был. Все девушки были мои", – поделилась Билоножко.

Самое главное, что все старые конфликты и обиды на любовной почве остались в прошлом. Когда Виталий Билоножко стал выдающимся певцом, а Виктор Ющенко – лидером страны, мужчины примирились и даже стали друзьями. Президент наведывался к артисту на дни рождения. Светлана Билоножко вспоминает, что Виктор Андреевич искренне любил земляка.

"Его все любили. Помню, когда 65 лет его праздновали, все президенты пришли. Настолько это приятно было. Вот просто им хотелось к его теплу прикоснуться, почувствовать эту ауру доброжелательности, человечности", – добавила артистка.

В интервью OBOZ.UA народная артистка Украины Светлана Билоножко поделилась сокровенным, что не успела рассказать Виталию. А также объяснила, почему не обсуждала с мужем вопросы наследия. Кроме того, она рассказала о вероломной болезни мужа и призналась, о чем сейчас жалеет единственный внук Билоножка, тоже Виталий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!