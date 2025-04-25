Королеву никогда не видели такой разъяренной: стало известно, какой гость напугал Елизавету II в Букингемском дворце

В 1973 году в Великобританию с государственным визитом прибыл президент Заира Мобуту Сесе Секо. Его пригласил премьер-министр Эдвард Хит в надежде на заключение выгодных энергетических контрактов между двумя странами. Визит должен был символизировать укрепление дипломатических отношений и открытие новых возможностей для сотрудничества. Однако эта встреча с Елизаветой II стала одним из самых незабываемых и, в известной степени, скандальных в истории королевских приемов в Букингемском дворце.

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Инцидент, ставший причиной свирепства королевы, произошел почти сразу после того, как президент Заира и его супруга прибыли в Лондон. Как сообщает Daily Mail, во время своей поездки они поселились в одном из самых роскошных апартаментов дворца. Уже во время первого приема, когда на дворцовую кухню был подан ужин, стало известно, что в начале этого визита начали нарушаться важные протокольные правила.

Вместо того чтобы заказать традиционные для дворца блюда, супруга президента Мобуту попросила особое блюдо – тарелку сырого мяса. Сначала это показалось слугам несколько необычным, но они, выполняя свою задачу, все же отправили еду в апартаменты гостей. Однако наихудшее было впереди: оказалось, что во время поездки из Африки пара привезла с собой не только элитные вкусности, но и маленькую собачку, которую они спрятали в своих багажах. Это стало серьезным нарушением строгих карантинных правил, действовавших в то время в Великобритании.

В 1970-х годах Европа боролась со вспышками бешенства, и Великобритания, чтобы избежать заражения, приняла серьезные меры безопасности. Чтобы животные не приносили угрозу здоровью людей, в стране действовали драконовские правила по ввозу животных, включая обязательный шестимесячный карантин для собак. Однако президент Заира и его жена, похоже, не обращали внимания на эти важные правила, что привело к резкой реакции королевы.

Как только стало известно о присутствии собаки во дворце, королева Елизавета II была так возмущена, что по словам очевидцев, ее реакция была беспрецедентной. Работники дворца утверждали, что они никогда не видели ее такой разъяренной. Ее мгновенный приказ был однозначным: "Уберите эту собаку из моего дома". Любимых корги королевы сразу же отвезли в Виндзор, где они могли быть в безопасности, подальше от возможного заражения.

Несмотря на то, что это была ситуация, фактически испортившая атмосферу визита, Мобуту пытался объяснить свое поведение. Он выступил с речью на Даунинг-стрит, где пытался оправдать свои действия, утверждая, что собака его жены была британского происхождения и она хотела показать ей родную землю. Но, конечно, эти объяснения не успокоили королеву.

Инцидент не только испортил атмосферу, но и стал причиной дипломатического инцидента. Хотя Мобуту и его делегация получили от Великобритании миллион фунтов стерлингов как первоначальный вклад в строительство электростанции, ожидаемые контракты на энергетические проекты так и не были заключены. Визит, который должен был стать важной вехой в сотрудничестве двух стран, фактически не принес ничего конструктивного, а стал источником неприятных воспоминаний для британской монархии.

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