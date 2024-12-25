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В королевской семье рассекретили, как выглядит частный рождественский обед за закрытыми дверями дворца

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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В королевской семье рассекретили, как выглядит частный рождественский обед за закрытыми дверями дворца

Каждый год члены королевской семьи Великобритании собираются в частном имении, чтобы вместе провести один из важнейших зимних праздников – Рождество. Однако даже в этот день Их Высочества соблюдают особые правила и традиции.

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Зять принцессы Анны, Майк Тиндалл рассекретил, что особое внимание монархи уделяют приватному обеду, которые происходит за закрытыми дверями дворца за несколько дней до Рождества. По его словам, в одной комнате собирается большое количество королевичей, однако они не сидят за одним столом, пишет Express.

В королевской семье рассекретили, как выглядит частный рождественский обед за закрытыми дверями дворца

Бывший английский регбист в 2011 году женился на старейшей внучке королевы Елизаветы II Заре Филлипс (Тиндолл), поэтому с того времени почти каждое Рождество проводит в компании семьи монархов. Он отметил, что одной из интересных особенностей празднования является то, что во время обеда взрослые члены королевской семьи Великобритании сидят отдельно от детей.

В королевской семье рассекретили, как выглядит частный рождественский обед за закрытыми дверями дворца

Так, например, однажды во дворце присутствовало около 70 гостей. Все они находились в одной большой комнате за десятью разными столами, однако рядом не было ни одного молодого королевского лица. Как отметил Майк Тиндалл, дети Виндзоров наслаждаются едой в отдельном помещении.

В королевской семье рассекретили, как выглядит частный рождественский обед за закрытыми дверями дворца

В этом году Чарльз III организовал рождественский обед в Букингемском дворце 19 декабря. Среди гостей были: Его Высочество с женой Камиллой, герцог и герцогиня Эдинбургские, брат короля Великобритании – Эндрю, его жена Сара Фергюсон, а также их дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, лорд Фредерик Виндмон с семьей. Отмечается, что обед в Букингемском дворце часто организуют для Их Высочеств, которые не будут присутствовать на официальном праздновании в Сандрингеме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принцессы Беатрис и Евгения проигнорируют Рождество у короля Чарльза III.

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