В королевской семье рассекретили, как выглядит частный рождественский обед за закрытыми дверями дворца

Каждый год члены королевской семьи Великобритании собираются в частном имении, чтобы вместе провести один из важнейших зимних праздников – Рождество. Однако даже в этот день Их Высочества соблюдают особые правила и традиции.

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Зять принцессы Анны, Майк Тиндалл рассекретил, что особое внимание монархи уделяют приватному обеду, которые происходит за закрытыми дверями дворца за несколько дней до Рождества. По его словам, в одной комнате собирается большое количество королевичей, однако они не сидят за одним столом, пишет Express.

Бывший английский регбист в 2011 году женился на старейшей внучке королевы Елизаветы II Заре Филлипс (Тиндолл), поэтому с того времени почти каждое Рождество проводит в компании семьи монархов. Он отметил, что одной из интересных особенностей празднования является то, что во время обеда взрослые члены королевской семьи Великобритании сидят отдельно от детей.

Так, например, однажды во дворце присутствовало около 70 гостей. Все они находились в одной большой комнате за десятью разными столами, однако рядом не было ни одного молодого королевского лица. Как отметил Майк Тиндалл, дети Виндзоров наслаждаются едой в отдельном помещении.

В этом году Чарльз III организовал рождественский обед в Букингемском дворце 19 декабря. Среди гостей были: Его Высочество с женой Камиллой, герцог и герцогиня Эдинбургские, брат короля Великобритании – Эндрю, его жена Сара Фергюсон, а также их дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, лорд Фредерик Виндмон с семьей. Отмечается, что обед в Букингемском дворце часто организуют для Их Высочеств, которые не будут присутствовать на официальном праздновании в Сандрингеме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принцессы Беатрис и Евгения проигнорируют Рождество у короля Чарльза III.

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