Королевский дворецкий раскрыл строжайшее правило Кейт Миддлтон, которое она должна соблюдать на публике

Во время публичных мероприятий члены королевской семьи вынуждены соблюдать строгие нормы внешнего вида, и принцесса Кейт Миддлтон – не исключение. Бывший королевский дворецкий и эксперт по этикету Грант Гарролд, который в течение шести лет работал с королем Чарльзом III, рассказал об одном из самых строгих пунктов протокола – обязательном ношении головных уборов.

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По словам Гарролда в комментарии Hello!, на официальных мероприятиях – таких как служба ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве – головные уборы обязательны для всех королевских дам. Это правило происходит еще с 1850-х годов и базируется на норме, согласно которой женщинам высшего класса было неприлично демонстрировать волосы на публике.

"Женщины должны носить шляпки с 6 утра до 6 вечера. После этого – только диадемы, и только замужние. Если женщина не носит диадему – это признак того, что она замужем и стремится к знакомствам", – пояснил Грант Гарролд.

Впрочем, шляпы – не единственный нюанс. Есть и запретные головные уборы. Фасинаторы, хоть и популярные на скачках в Аскоте, не приветствуются во время официальных королевских мероприятий. Принцесса Беатрис иногда нарушает это правило, выбирая массивные декоративные повязки, но Кейт всегда придерживается протокола.

Кроме дресс-кода, принцесса Уэльская также имеет неписаное правило по выбору цвета одежды. Во время важных мер она часто выбирает красное – как, например, во время Дня Содружества, где появилась в элегантном пальто от Кэтрин Уокер и шляпе Джины Фостер. По словам стилистки Марины Томас, этот цвет ассоциируется с мужеством, уверенностью и силой воли – и поэтому его выбирают для символических выходов.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт раскрыл интересную деталь об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Принцесса Уэльская относится к мужчине как к "четвертому ребенку".

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