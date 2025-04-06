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Королевский дворецкий раскрыл строжайшее правило Кейт Миддлтон, которое она должна соблюдать на публике

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,4 т.
Королевский дворецкий раскрыл строжайшее правило Кейт Миддлтон, которое она должна соблюдать на публике

Во время публичных мероприятий члены королевской семьи вынуждены соблюдать строгие нормы внешнего вида, и принцесса Кейт Миддлтон – не исключение. Бывший королевский дворецкий и эксперт по этикету Грант Гарролд, который в течение шести лет работал с королем Чарльзом III, рассказал об одном из самых строгих пунктов протокола – обязательном ношении головных уборов.

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По словам Гарролда в комментарии Hello!, на официальных мероприятиях – таких как служба ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве – головные уборы обязательны для всех королевских дам. Это правило происходит еще с 1850-х годов и базируется на норме, согласно которой женщинам высшего класса было неприлично демонстрировать волосы на публике.

Королевский дворецкий раскрыл строжайшее правило Кейт Миддлтон, которое она должна соблюдать на публике

"Женщины должны носить шляпки с 6 утра до 6 вечера. После этого – только диадемы, и только замужние. Если женщина не носит диадему – это признак того, что она замужем и стремится к знакомствам", – пояснил Грант Гарролд.

Впрочем, шляпы – не единственный нюанс. Есть и запретные головные уборы. Фасинаторы, хоть и популярные на скачках в Аскоте, не приветствуются во время официальных королевских мероприятий. Принцесса Беатрис иногда нарушает это правило, выбирая массивные декоративные повязки, но Кейт всегда придерживается протокола.

Королевский дворецкий раскрыл строжайшее правило Кейт Миддлтон, которое она должна соблюдать на публике

Кроме дресс-кода, принцесса Уэльская также имеет неписаное правило по выбору цвета одежды. Во время важных мер она часто выбирает красное – как, например, во время Дня Содружества, где появилась в элегантном пальто от Кэтрин Уокер и шляпе Джины Фостер. По словам стилистки Марины Томас, этот цвет ассоциируется с мужеством, уверенностью и силой воли – и поэтому его выбирают для символических выходов.

Королевский дворецкий раскрыл строжайшее правило Кейт Миддлтон, которое она должна соблюдать на публике

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт раскрыл интересную деталь об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Принцесса Уэльская относится к мужчине как к "четвертому ребенку".

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