Королевский эксперт раскрыл интересную деталь об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма: легко успокаивает его истерики

Брак принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон длится уже около 14 лет. Супруги стараются не рассекречивать большое количество деталей о своей личной жизни, однако источники отмечают, что в их отношениях есть одна интересная деталь: принцесса Уэльская относится к мужу как к "четвертому ребенку".

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Как отметил королевский писатель Том Квинн в новой книге "Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг", старший сын Чарльза III имеет довольно непростой характер. Когда у него возникают истерики, Кейт Миддлтон может легко его успокоить, как и троих потомков. Об этом автору стало известно от бывших и нынешних работников королевской пары, пишет Fox News.

"Иногда у Уильяма возникают небольшие истерики и вспышки раздражения, если что-то происходит не так, как он хочет. Но Кейт очень хорошо с этим справляется, так же, как и с истериками их троих детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Поэтому среди персонала ходит шутка, что Кейт относится к Уильяму как к четвертому ребенку", – поделился инсайдер.

Один из сотрудников Кенсингтонского дворца отметил, что Кейт Миддлтон посвящает очень много времени своему мужу. Она поддерживает избранника в стрессовых ситуациях и помогает не потерять контроль. Поэтому информатор заявил: "Не знаю, где Уильям был бы без Кейт".

Кстати, как отметил источник, именно "некоролевское воспитание" делает принцессу Уэльскую фавориткой среди работников. Дело в том, что Кейт Миддлтон, в отличие от мужа и Чарльза ІІІ, не росла в среде, где все дела вместо нее делают другие люди.

"Король Чарльз и принц Уильям склонны к истерикам, если что-то делается не так, как им нравится. Они оба очень быстро раздражаются. Люди, которые с детства привыкли, что все делают за них, как правило, довольно избалованы. Они не представляют, сколько труда вкладывается в стирку, глажку, шитье, ведь никогда не делали ничего из этого сами", – добавил инсайдер.

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