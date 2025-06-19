Королевская семья дразнила Кейт Миддлтон из-за легкомысленной привычки: что ей пришлось изменить в себе, чтобы выйти замуж за Уильяма

Сегодня Кейт Миддлтон известна общественности своими прекрасными манерами, уверенностью и абсолютной преданностью королевским обязанностям. Однако мало кто знает, что перед тем как связать себя узами брака с принцем Уильямом, она имела одну интересную привычку – много разговаривать во время прогулок.

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Поскольку члены семьи монархов Великобритании ведут себя на публике довольно сдержанно, они часто поддразнивали принцессу Уэльскую из-за такого поведения. Как отмечает Daily Mail, чтобы стать частью династии Виндзоров, Ее Высочеству пришлось избавиться от легкомысленной привычки.

"Самой памятной для меня, пожалуй, была поездка в Лестер. Я была без Уильяма, поэтому очень волновалась. Я думаю, что прогулки – это настоящее искусство. В семье меня все дразнили, что я слишком долго разговариваю", – поделилась жена принца Уильяма.

Стоит отметить, что для членов королевской семьи прогулки являются важной частью многих мероприятий, которая позволяет коммуницировать с общественностью. Во время общения с подданными Виндзоры не могут делать селфи или же слишком долго задерживаться возле одного человека.

Важную роль в освоении Кейт Миддлтон своеобразных правил семьи монархов сыграла покойная Елизавета II. Их Высочества довольно часто встречались за чашечкой чая и обсуждали различные вопросы.

Однако все же принцессу Уэльскую до сих пор время от времени "ловят" на слишком длинных разговорах. В 2023 году Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на свадьбу кронпринца Иордании Хусейна ибн Абдалла и его избранницы, принцессы Раджвы. К молодоженам выстроилась длинная очередь из гостей, которые хотели поздравить их с важным событием в жизни, однако невестка Чарльза III сильно увлеклась разговором, поэтому остальным пришлось ждать. В определенный момент принц Уильям начал жестами показывать жене, что ей пора прекращать коммуникацию. Поэтому, как считает Кейт Миддлтон, ей стоит еще поработать над исправлением этой привычки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол во время поездки в Уэльс.

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