Королева Великобритании отменила рабочие мероприятия из-за серьезной болезни: как она себя чувствует

Королева Великобритании Камилла отменила ряд запланированных мероприятий из-за инфекции грудной клетки. Однако она настроена серьезно и не планирует долгое время оставаться на больничном – уже в выходные желает продолжить свои королевские обязанности.

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Врачи посоветовали ей отдохнуть дома в течение короткого периода времени и восстановиться. Королева согласилась и потому отменила несколько важных мероприятий, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Камилла пропустит ежегодное открытие Поля памяти в Вестминстерском аббатстве, которое запланировано на четверг, 7 ноября. Заменить ее должна герцогиня Глостерская – Бригитта, жена принца Ричарда (двоюродного брата королевы Елизаветы II). Во время этого ежегодного события люди приходят в Вестминстерское аббатство, чтобы отдать дань погибшим во время службы в вооруженных силах.

Она также пропустит в четверг мероприятие, которое устроил король Чарльз III. В Букингемском дворце должна пройти встреча с олимпийскими и паралимпийскими спортсменами. Из королевской семьи участвовать в ней будет только король.

Впрочем, причин для волнения по поводу здоровья королевы Камиллы нет из-за ее планов посетить на выходных Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле в субботу и поминальную службу в Вайтхолле в воскресенье.

"Ее Величество Королева в настоящее время недомогает из-за грудной инфекции, из-за которой врачи посоветовали ей короткий период отдыха. С большим сожалением Ее Величество была вынуждена отказаться от запланированных на эту неделю мероприятий, но она очень надеется, что выздоровеет вовремя и сможет принять участие в поминальных мероприятиях, которые состоятся в эти выходные, как обычно", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Ранее OBOZ.UA писал, что пасынок короля раскрыл "одержимость" Чарльза III и королевы Камиллы. При этом они конкурируют десятилетиями.

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