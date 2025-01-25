Королева Иордании во второй раз станет бабушкой: ее первая внучка родилась в прошлом году

Королева Иордании Рания аль-Абдалла во второй раз станет бабушкой. Ее старшая дочь Иман бинт Абдулла в 2025 году родит своего первого ребенка.

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Королева поделилась радостной новостью в Instagram. Она показала нежное фото дочери с ее мужем Джамилем Термиотисом.

В кадре стоит пара на пляже на фоне заката над морем. Влюбленные повернуты друг к другу лицом, а на фоне света можно отчетливо заметить округлый животик принцессы.

"Оба дороги моему сердцу, но грядущий дороже. Двое – пара, три – благословения", – поделилась Рания аль-Абдалла.

Свадьба пары состоялась в марте 2023 года в Иордании. Муж принцессы родился в Каракасе, Венесуэле, в греческой семье. В настоящее время он работает в Нью-Йорке в венчурной компании.

Летом прошлого года королева Иордании впервые стала бабушкой. Ее невестка принцесса Раджва родила дочь, которую назвали именем тети – Иман.

Девочка, которые сейчас нет и годик, почти сразу получила статус Ее королевского Высочества и титул принцессы. Однако из-за правил престолонаследия в Иордании королевой она быть не сможет.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Иордании Хусейн ибн Абдалла показывался с новорожденной дочкой Иман.

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