Король справился. Стали известны положительные результаты лечения Чарльза ІІІ от рака

Король Великобритании Чарльз III, которому в январе диагностировали рак, готовится начать третий год на высокой должности. Как сообщает источник, приближенный к монарху, лечение онкологического заболевания "движется в положительном направлении".

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Недуг у старшего сына покойной королевы Елизаветы II обнаружили после операции, которую провели из-за увеличения предстательной железы, пишет Daily Mail. Жена представителя Букингемского дворца Камилла все время поддерживала мужа и придавала ему уверенности.

"Конечно, здоровье остается приоритетом номер один, но мы видим, что лечение движется в очень положительном направлении", – сообщил инсайдер.

По словам источника, в течение прошлого года король Чарльз хотел заверить общественность, что у него достаточно сил, чтобы оставаться на высокой должности, поэтому с особой решительностью посещал много публичных мероприятий.

"Лучший способ увидеть, как король справился, – это из-за его действий и слов – все, что вы видели, все, что он говорил, и все, что он сделал. С самого начала проблем со здоровьем король решил быть настолько публичным, насколько он мог, чтобы люди могли быть уверены в том, что он все еще способен многое сделать в таких обстоятельствах", – отметили в представительстве монарха.

После трехмесячного перерыва, когда член королевской семьи Великобритании проходил интенсивное лечение, он вернулся к своим обязанностям. Сейчас Его Высочество готовится к традиционному туру Австралией и Самоа в сопровождении своей жены Камиллы, которая все время поддерживала его.

"Ее естественная теплота, стойкость и чувство юмора, как я уверен, скажет вам любой пациент, – это отличная вещь", – рассказал источник.

В представительстве монарха добавили, что с момента установления диагноза, Чарльз III никогда не терял уверенности в том, что сможет справиться с онкологией.

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