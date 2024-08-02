Стало известно, почему Чарльз III не берет трубку от принца Гарри

Король Великобритании Чарльз III не отвечает на звонки и письма своего младшего сына принца Гарри. Королевские инсайдеры теряются в догадках, почему отец внезапно отрекся от сына, хотя еще недавно предполагали, что они могут помириться.

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Одна из теорий – занятость монарха, а другие указывают на разногласия в их взглядах на жизнь герцогов Сассекских. Как пишет Daily Mail, биограф Чарльза III склоняется к тому, что Гарри звонит не с добрыми намерениями, а с требованиями.

"Кто захочет отвечать на звонки, если разговор закончится ссорой по поводу денег и судебных издержек?" – спросил эксперт.

Автор колонки о королевской семье Ричард Иден тоже считает, что правитель избегает разговоров с сыном не просто из-за занятости. По его мнению, монарх проявляет осторожность, поскольку прошлые телефонные разговоры заканчивались тем, что медиа знали все о закулисье скандалов во дворце.

О том, что Гарри не может связаться с отцом, стало известно от его друзей. Они рассказали таблоидам, что король недоступен для звонков и писем.

"Он получает ответ "недоступен прямо сейчас". Он пытался связаться с королем по поводу его здоровья, но эти звонки остались без ответа", – сказал инсайдер, намекая на онкологию Чарльза III.

Однако другие собеседники журналистов не отрицают, что в этих разговорах герцог ищет и собственную выгоду. В частности, он хочет получить государственную охрану своей семьи, которой был лишен в 2021 году.

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