Концерт Верки Сердючки в Одессе обернулся скандалом: украинцы разделились на три лагеря и обвиняют в разжигании вражды

Концерт Верки Сердючки 31 июля в Одессе вновь завершился языковым скандалом. После того как в сети появилось видео, на котором Андрей Данилко в сценическом образе исполняет русскоязычный хит "Дольче Габбана" и другие свои легендарные песни, социальные сети взорвались спорами. Часть украинцев встала на защиту артиста, другие же подчеркнули, что русскому языку не место на украинской сцене во время полномасштабной войны.

Видео дня

Отдельно разгорелась дискуссия вокруг Одессы, которую часть пользователей обвинила в толерантном отношении к русскоязычному контенту, тогда как другие назвали такие заявления манипулятивными. На концерт, который состоялся 31 июля в IBIZA Beach Club в Аркадии, обратил внимание музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в Threads.

Он опубликовал видео, на котором Верка Сердючка вместе с командой исполняет на русском языке один из своих самых известных хитов.

"В Одессе все по-прежнему. Вот не сомневаюсь, что там бы сейчас и на Ани Лорак с Анной Asti сходили. Или на Басту. А там, гляди-ка, и песню Шамана "Я русский" будут в унисон петь… Вот эти "непереводимые нетленки" Верки Сердючки и отсутствие нового репертуара! Шли годы, летели ракеты, а тут все без изменений", – написал Бутурлакин.

Украинцы разделились на три лагеря

Его публикация быстро собрала десятки комментариев и разделила пользователей на несколько лагерей. Одни подчеркивали, что Андрей Данилко с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину и ВСУ, находится под российскими санкциями, и поэтому не видят оснований для критики.

"А что такого? Данилко поддерживает Украину, ВСУ. Какие к нему вопросы?" – написал один из пользователей.

На это Бутурлакин ответил: "Монеточка (российская певица-"иноагентка". – Ред.) тоже поддерживает. Давайте и ее концерт на русском языке в Украине устроим?"

Другие украинцы также встали на защиту артиста:

"То есть, когда в Киеве проходили концерты, такие вопросы ни у кого не возникали? Пусть люди сами решают, кого им слушать. Это украинский исполнитель".

"А в чем проблема? Данилко – гражданин Украины, исполняет свои песни. Поддерживает ВСУ. Если вам не нравится его творчество, никто же не заставляет вас слушать".

"Дайте уже людям покой. Надоели эти "знатоки" – как жить во время войны. Правильно, что они веселятся, особенно молодежь: жизнь одна, второй не будет – и так все живут в тревоге, без света, воды и тепла, под бомбардировками с утра до ночи".

Другие же заявили, что независимо от позиции исполнителя русскоязычные песни на украинских концертах сегодня неприемлемы.

"Такое ощущение, будто я живу в параллельной вселенной. Мы ругаем всех, кто ездит на концерт Коржа, но считаем нормальным ходить на концерт Сердючки в Одессе и петь песни на русском. Мерзко", – написала одна из пользовательниц.

"Живу сейчас за границей, и песни на русском языке стали тем фактором, из-за которого я не пошла на концерт здесь до неё. Потому что в Украине хоть понятно, что вокруг тебя украинцы, а здесь – нет".

"Умоляю молодых и сознательных избавиться от этого..."

Были и те, кто заявил, что окончательно перестал слушать Данилка именно из-за его нежелания отказаться от русскоязычного репертуара.

"Такие выступления бывают не только в Одессе. Я для себя отменила Данилка".

В то же время значительная часть дискуссии касалась уже не самого Данилка, а Одессы. Многие обвинили автора поста в том, что он обобщает и навешивает ярлыки на всех жителей города:

"Давайте! Не сдерживайте себя! Разжигайте ненависть и вражду, опираясь на свои манипулятивные предположения о русских пристрастиях одесситов. И все же, после того как ваша позиция в отношении одесситов меня поразила, уточню: разве все одесситы будут подпевать Шаману? Только в Одессе выступает Данилко? А гости города из западных и центральных регионов были на концерте, или только одесситы?"

"Ну что, вам эта Одесса не дает покоя. Начните изменения с себя и не нужно учить, как кому жить".

Другие пользователи напоминали, что летом в Аркадии значительную часть публики составляют туристы, а не только одесситы, поэтому делать выводы обо всем городе некорректно:

"Не бывает предложения без спроса. Вся Украина летом приезжает в Одессу. Летом на море одесситов почти нет. В Аркадии – тем более, а тем более на Ибице. А Данилко за столько лет мог бы и перевести свои хиты на украинский. Оставим это на его певческую совесть. А при чем здесь Шаман и Лорак? Концерт Лорак в Аркадии одесситы разогнали еще в далеком 2015-м. Уважаемый автор, не маргинализируйте".

"Давайте, напишите еще больше, какие же плохие эти одесситы, и неважно, что летом в Аркадии одни туристы – Одесса все равно пробила дно".

Подробности о концерте Сердючки

Интересно, что после концерта ни в профиле IBIZA Beach Club в Instagram, ни на странице самой Верки Сердючки не появилось никаких публикаций или фотоотчетов с мероприятия. В клубе не осталось даже анонса концерта – сохранились лишь сторис, которые уже недоступны. Хотя афиши о выступлениях других украинских звезд там можно увидеть.

В то же время анонс выступления был опубликован на сайте курортного района Аркадия. Он был полностью на русском языке, а у самого сайта нет украиноязычной версии.

"Вы хотели – мы вас услышали. Легенда, которая собирает полные залы и дарит настроение с первых секунд. Любимые хиты, безумная энергия и вечер, который невозможно пропустить", – говорилось в описании концерта.

Это уже не первый языковой скандал вокруг Андрея Данилка. В 2025 году широкий резонанс вызвал его концерт в Киеве, где также прозвучали русскоязычные композиции. После многочисленных обращений языковой омбудсмен Тарас Креминь сначала заявил о возможных нарушениях языкового законодательства, однако позже пояснил, что исполнение песен на русском языке само по себе не противоречит Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По его словам, закон определяет государственный язык для проведения культурно-художественных мероприятий, однако эта норма не распространяется на исполнение или воспроизведение музыкальных произведений с текстом. В то же время к организаторам могут возникать вопросы относительно языка афиш, билетов, объявлений и другой сопроводительной информации.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Данилко после прошлогоднего скандала иронично прокомментировал ситуацию со сцены в Одессе, пошутив о "Всемирном дне намбуцмена" и заявив, что из-за обсуждения его концертов "все забыли о гораздо более серьезных событиях".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!