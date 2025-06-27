Константин Гнатенко назвал звезду, которой больше всего повезло после 24 февраля: она всю жизнь пела на украинском

Телеведущий и композитор Константин Гнатенко отметил, что среди звезд отечественного шоу-бизнеса есть одна артистка, которая стала наиболее везучей в плане творчества после начала полномасштабного вторжения. Как пояснил поэт, певица Ирина Билык имела в своем репертуаре большое количество украиноязычных песен, поэтому ей почти не пришлось переводить композиции, написанные на русском, чтобы продолжать творческую деятельность.

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По мнению шоумена, тот факт, что звезда снова начала выполнять свои старые треки на соловьином, является невероятно правильным решением. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Балючі теми".

"Больше всего повезло Ире Билык, потому что у нее был прекрасный украиноязычный репертуар. Ей можно было вообще не переводить те несколько песен. Вот во время последнего концерта она фактически пела только две переведенные песни. А потом она пела все старое, и это было очень честно. Все знают, что это было написано на украинском языке, поэтому оно и по сей день такое милое уху и сердцу. А то переводное – калька. Оно "пластиковое", – сказал композитор.

Стоит отметить, что в свое время Константин Гнатенко начинал путь в шоу-бизнесе вместе с Ириной Билык. Он написал для исполнительницы несколько композиций, которые до сих пор не потеряли популярность, как например "Хай живе надія", "Ніч Новорічна" или "Біла пісня".

"Мы познакомились, когда она была совсем юная. Она была одержима творчеством. Она чрезвычайно талантливая женщина. Прежде всего, она музыкант и фантастический мелодист. Она жила музыкой и даже когда у нее начали появляться деньги, мы никогда не говорили о бытовых вещах, только о стихах и музыке. А еще Билык говорила о костюмах", – поделился ведущий.

Однако, как отметил Константин Гнатенко, позже в Украине наступил период, когда "пробиться" в индустрии музыки было сложно с треками на соловьином, из-за чего многие артисты начинали творить на русском. Среди них была и Ирина Билык.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Константин Гнатенко назвал современных звезд, которых не воспринимает.

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