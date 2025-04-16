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"Конечно, это убийство". Брат Дмитрия Капранова откровенно ответил на вопрос, можно ли его спасти

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
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'Конечно, это убийство'. Брат Дмитрия Капранова откровенно ответил на вопрос, можно ли его спасти

Виталий Капранов, брат-близнец известного украинского писателя и издателя Дмитрия Капранова, считает, что причина его внезапной смерти – не только тяжелая сердечная болезнь. Дмитрий Капранов умер год назад – 16 апреля 2024 года. По словам литератора, кончине его ближайшего родственника напрямую посодействовала полномасштабная война.

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Об этом Виталий сказал в интервью OBOZ.UA. Брат Капранова также рассказал, что шансов спасти Дмитрия во время сердечного приступа, который стал роковым, не было.

"Конечно, это убийство". Брат Дмитрия Капранова откровенно ответил на вопрос, можно ли его спасти

"К большому сожалению, нет, – отвечает Виталий Капранов на вопрос, был ли шанс отвести смертельную опасность от Дмитрия. – Даже не на кого роптать, кроме Господа Бога. Это был разрыв аорты – такое не спасается. Здесь нет смысла думать, что было бы, если бы… Вот так и случилось. Хотя вполне понятно, что если бы не война, он бы еще прожил. А так нервы, стресс – вы же понимаете".

"Конечно, это убийство, хотя не боевая потеря, – уверен Виталий. – Сколько сейчас таких смертей, не вызванных прямым попаданием? И онкология у людей обостряется и хронические болезни. Вам любой медик скажет, что, к большому сожалению, ситуация сейчас патовая. Я уверен, что если бы не война, Дмитрий был бы с нами.

"Конечно, это убийство". Брат Дмитрия Капранова откровенно ответил на вопрос, можно ли его спасти

Как известно, незадолго до смерти Дмитрия Капранова прооперировали. Об этом OBOZ.UA рассказал режиссер Михаил Ильенко, который дружил с Капрановыми много лет: "Он пережил сложную операцию на открытом сердце, был в коме. Но когда его увидел после больницы, немного успокоился, потому что выглядел лучше, чем до операции. Подумал: ну слава Богу, все хорошо. Там было все очень серьезно. Звонил Виталию: "Как?" Говорил, что ситуация сложная, все на грани. Потом связываюсь с ним, рассказывает, что врачи вытянули его. Позже я ему тоже звонил, когда он уже включил свой телефон. Это было месяц-полтора назад. Операция была безотлагательной – других вариантов не было. После больницы проходил реабилитацию на дому".

Полное интервью с Виталием Капрановым, о том, как семья переживает смерть Дмитрия – читайте на OBOZ.UA здесь.

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