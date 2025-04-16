'Конечно, это убийство'. Брат Дмитрия Капранова откровенно ответил на вопрос, можно ли его спасти

Виталий Капранов, брат-близнец известного украинского писателя и издателя Дмитрия Капранова, считает, что причина его внезапной смерти – не только тяжелая сердечная болезнь. Дмитрий Капранов умер год назад – 16 апреля 2024 года. По словам литератора, кончине его ближайшего родственника напрямую посодействовала полномасштабная война.

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Об этом Виталий сказал в интервью OBOZ.UA. Брат Капранова также рассказал, что шансов спасти Дмитрия во время сердечного приступа, который стал роковым, не было.

"К большому сожалению, нет, – отвечает Виталий Капранов на вопрос, был ли шанс отвести смертельную опасность от Дмитрия. – Даже не на кого роптать, кроме Господа Бога. Это был разрыв аорты – такое не спасается. Здесь нет смысла думать, что было бы, если бы… Вот так и случилось. Хотя вполне понятно, что если бы не война, он бы еще прожил. А так нервы, стресс – вы же понимаете".

"Конечно, это убийство, хотя не боевая потеря, – уверен Виталий. – Сколько сейчас таких смертей, не вызванных прямым попаданием? И онкология у людей обостряется и хронические болезни. Вам любой медик скажет, что, к большому сожалению, ситуация сейчас патовая. Я уверен, что если бы не война, Дмитрий был бы с нами.

Как известно, незадолго до смерти Дмитрия Капранова прооперировали. Об этом OBOZ.UA рассказал режиссер Михаил Ильенко, который дружил с Капрановыми много лет: "Он пережил сложную операцию на открытом сердце, был в коме. Но когда его увидел после больницы, немного успокоился, потому что выглядел лучше, чем до операции. Подумал: ну слава Богу, все хорошо. Там было все очень серьезно. Звонил Виталию: "Как?" Говорил, что ситуация сложная, все на грани. Потом связываюсь с ним, рассказывает, что врачи вытянули его. Позже я ему тоже звонил, когда он уже включил свой телефон. Это было месяц-полтора назад. Операция была безотлагательной – других вариантов не было. После больницы проходил реабилитацию на дому".

Полное интервью с Виталием Капрановым, о том, как семья переживает смерть Дмитрия – читайте на OBOZ.UA здесь.

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