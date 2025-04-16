'Я написал на памятнике правду'. Брат умершего год назад Дмитрия Капранова не смирился с его преждевременным уходом

16 апреля 2024 года не стало известного украинского публициста Дмитрия Капранова. Он преждевременно ушел из жизни из-за болезни сердца. Писателю было всего 56 лет.

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В канун годовщины смерти Дмитрия Капранова OBOZ.UA пообщался с его братом-близнецом Виталием Капрановым. Ближайший родственник и друг Дмитрия рассказал, как он и их большая семья переживают тяжелую утрату.

– Виталий, как пройдет день памяти по Дмитрию? Каким вы его запланировали?

– У нас на юге (братья Капрановы родом из Очакова Николаевской области. – Ред.) чествуют память умерших накануне даты, когда человек ушел. Мы уже отбыли поминальный обед. А завтра, на годовщину, поедем на кладбище. За этот год уже установили памятник, сейчас обустраиваем.

– На своей странице в Facebook вы рассказывали, что делали его своими руками.

– Да. Написал, что пришлось освоить новые инструменты, но, похоже, справился. Конечно, я не мастер этого дела, но это, пожалуй, минимум, который могу сделать сейчас. И вообще отношения со смертью, отношения с мертвыми, это то, что, на мой взгляд, не стоит перекладывать на плечи других. Ну, конечно, есть институт – церкви, священники, традиционно мы им это доверяем.

Но поскольку у нас с братом уникальная ситуация, мы фактически единственное целое, то в этом вопросе не могу сверяться с другими людьми. Поэтому решил, что попытаюсь сделать памятник своими руками. Ну, дальше все просто: мы с Очаковщины, из степных скифских краев, поэтому за основу мы взяли (это "мы" у меня автоматически выходит, и, думаю, так будет всегда) скифскую бабу как символ нашего юга. Нашел хороший камень, привезли его. Я не скульптор, не архитектор, не представлял себе, как отделывают камень, но что-то смотрел на YouTube, до чего сам доходил в процессе работы. Камень возделывать, как оказалось, это не такое простое дело. Дочь помогала с дизайном – она профессиональная художница.

И так, понемногу работал – это заняло где-то полгода. Что-то не получалось – пробовал по-другому. И в результате уже около двух недель как установили памятник. Как мастер я намеренно не пытался притворяться Микеланджело, поскольку наши скифские скульптуры по стилю – это примитивизм. Ну и главное в этой работе – символизм. Первое – это скифская баба как символ, основной абрис – казацкое лицо. Дальше – кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга – как основной носитель портрета. Меч – копия со скифских рисунков. Ну, и восьмиугольная звезда – как символ принадлежности к украинской культуре. Надпись "Братья Капрановы" и даты жизни – это для понимания того, что я уже тоже завершил свой путь.

– В комментариях к этому сообщению в соцсети поклонники просили вас оставить на обелиске только имя и портрет Дмитрия…

– К большому сожалению, год назад братья Капрановы прекратили существование, сегодня есть только один брат. Я буду пытаться завершить то, что мы начали, но понимая, что братья Капрановы и брат Капранов – это разные вещи. Я написал на памятнике правду: "братья Капрановы" – это явление, которое, к большому сожалению, финишировало в прошлом году. Я постараюсь поддерживать бренд, делать все, что мы задумывали. Есть очень много незаконченных проектов, постараюсь их завершить, насколько мне хватит сил.

– Отпустило ли вас хоть на каплю горе за этот год? Смогли смириться с произошедшим?

– Нет, это невозможно. И очень сложно объяснить людям, живущим по одному, потому что у нас с братом никогда такого не было. Я первый год в жизни живу один – и мне невероятно тяжело. Знаете, всем вам, людям, живущим всю жизнь по одному, очень сочувствую. Это сложно, невозможно… Мы горели одними идеями, совместно творили государство, работали вместе, вместе за все отвечали. Сейчас я только продолжаю имитировать жизнь. Постоянно нахожусь в диалоге с братом, стараюсь посмотреть на все его глазами. Думаю, что памятник он одобрил бы, благословил бы то, что я делаю. Меня это радует. А что касается душевной боли, то это никогда не попустит. Я на это даже не надеюсь. Но и не готов жить один, не желаю. Так или иначе, сколько мне отведено, буду жить ради нас вдвоем. Однако сегодня я одной ногой в этом мире, другой на том – так и живу.

– Приходит ли он к вам во снах, каких-нибудь знаках?

– Он от меня никогда не уходил, рядом со мной. Я с ним постоянно общаюсь, сверяю мысли, что-то уточняю. Это очень сложно объяснить – мы всегда общались на уровне подсознания. И сейчас я не прекращаю с ним общения ни на мгновение. Конечно, отвлеченно – и это не очень просто, потому что в реальности – это была совсем другая история. Понимаете, мы имеем дело с особым случаем, когда люди родились вдвоем как один.

– В свое время я записала несколько интервью с вами, но никогда не знала, с кем разговариваю – с Дмитрием или Виталием, а когда переспрашивала, слышала в ответ, что это не важно.

– Это действительно так. Ну смотрите, вот в детстве мы родились вдвоем в роддоме. Принесли домой две одинаковые куклы, завернутые в пеленки. Какой шанс, что их не перепутали, причем не единожды? Да нас путали сто раз! Потому не знаю, кто умер на самом деле. Может быть, умер я. То, что мы говорим, что не стало Дмитрия – это в определенной степени условность. Были брать, остался один. А как там зовут? Виталий? Дмитрий? Это десятое дело.

– Как живет ваша большая семья ( братья с женами, тоже близнецами, и детьми в свое время поселились в одном доме в пригороде Киева. – Ред.)?

– Старшие служат в ВСУ, Андрей у нас уже майор, Дмитрий – капитан. Они мобилизовались сразу, когда пришли повестки. Сказали: родители, мы пойдем, даже не придумывайте ничего. Мы, правда, и не собирались придумывать. Дома у нас живут беженцы из Херсона – семья главного режиссера Херсонского театра Сергея Павлюка. Так что у нас теперь еще пятеро детей. Мы с Павлюками уже три года вместе и, не поверите, ни разу не поссорились. Слава Богу, дом большой – всем хватает простора.

Наш родительский дом в Очакове разбомбили. То есть все как у всех: потерянное жилье, потери, горе, беженцы, служба в ВСУ. Мы такая среднестатистическая украинская семья, олицетворение этой войны. Наш отец тоже умер уже после полномасштабного вторжения. Он ушел примерно за год к Дмитрию. Сейчас у нас годовщина по Дмитрию, а в мае – два года, как не стало папы. Война катком проехала и раздавила все, что могла… Может, раздавит еще что-то, я не знаю.

– Скажите, был ли шанс спасти Дмитрия?

– К большому сожалению, нет. Даже не на кого роптать, кроме Господа Бога. Это был разрыв аорты – такое не спасается. Здесь бессмысленно думать, что было бы как бы – вот так случилось и все. Хотя вполне понятно, что если бы не война, он бы еще прожил. А так нервы, стресс – вы понимаете. Конечно, это убийство, хотя и не боевая потеря. Сколько сейчас таких смертей, не вызванных прямым попаданием? И онкология у людей обостряется и хронические болезни. Вам любой медик скажет, что, к большому сожалению, ситуация сейчас патовая. Я уверен, что если бы не война, Дмитрий был бы с нами.

– Как живется ныне жене Дмитрия?

– Вы же, наверное, знаете, что у нас жены – тоже близнецы, всю жизнь вместе. Жена Дмитрия никогда не остается одна, рядом всегда сестра. обязанности. А я пытаюсь создать атмосферу в доме, чтобы она не сильно чувствовала разницу в том, как было и как стало сейчас. В доме есть хозяин, за все отвечаю – чтобы было, что есть, пить и так далее. Стараюсь выполнять друг за друга все семейные обязанности. Мы с женой пытаемся создать ощущение, что многое изменилось, но мы рядом. Все вместе, потому что в конце концов мы никогда и не жили отдельно – все время вместе. Дети нас называли всегда "мамами" и "папами". Естественно, ей тяжело, но дополнительные рычаги в виде сестры частично компенсируют эту боль. Она имеет рядом не одно плечо, а две – и сестры, и мое, надеюсь, это поможет со временем справиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как друзья и коллеги на прощании с Дмитрием Капрановым вспоминали о нем. В частности, режиссер Михаил Ильенко рассказал, что Дмитрий Капранов за месяц до смерти имел сложную операцию: "Он пережил операцию на открытом сердце, был в коме. Но, когда его увидел после больницы, немного успокоился, потому что выглядел лучше, чем до операции. Подумал: ну слава Богу, все хорошо. Там было все очень серьезно. Звонил Виталию: "Как?" Говорил, что ситуация сложная, все на грани. Потом связываюсь с ним, рассказывает, что врачи извлекли его. Позже я ему тоже звонил по телефону, когда он уже включил свой телефон. Это было месяц-полтора назад. Операция была безотлагательной – других вариантов не было. После больницы он проходил реабилитацию на дому".

"В 2000-х годах очень мало было украинских книг, но не потому, что не было классных писателей, дело в том, что все было тотально русифицировано, – рассказывал экснардеп Андрей Ильенко. – Все подмяла под себя Россия – в русский язык вкладывались огромные средства. противостоять нашествию. Яркий пример - их издательство "Зеленый пес", что в тот период упорно печатало украиноязычные книги, которые помогли нам заложить фундамент всего культурного возрождения, которое имеем сейчас. И не только это. Трудно вспомнить знаковое событие в культурном пространстве Украины за последние десятилетия, где не было бы братьев Капрановых – как организаторов, участников, меценатов, популяризаторов".

"Когда начал появляться украиноязычный YouTube, несмотря на то, что они люди печатного слова, стали одними из первых, кто начал делать классный украинский контент, – продолжал Андрей Ильенко. – Создали исторический канал "имени Т. Г. Шевченко", который имеет огромные просмотры. Как ни возьми, но на каждом повороте истории они были с Украиной, в первых рядах. Еще в 90-х заложили кирпичики украинской идеи, дающие результат даже спустя десятилетие. Так хорошо, что наконец-то так случилось, что быть украинцем – это сегодня норма, очевидные вещи. Но 20 лет назад было не так. Тогда была тотальная "какая разница". Им говорили: "Чудаки! Выгоднее творить на русском – все деньги там". Все было русскоязычное – книгоиздательство, попса, фильмы. Все было задавлено российскими деньгами, перекупали украинских культурных деятелей, делали из них русскоязычных мумий. И Украина людей этих теряла. А Капрановы тем временем продолжали создавать украинский украинским. Причем стильно, модно, с юмором".

Больше воспоминаний о Дмитрии Капранове – еще в одном нашем материале.

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