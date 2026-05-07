Кондратюк впервые прокомментировал скандал на 'Караоке на Майдане' с $1000: что на самом деле случилось за кулисами

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк впервые высказался о громком скандале, который разгорелся вокруг проекта "Караоке на Майдане" после того, как блогер заявила, что якобы заплатила за участие 1000 долларов, но ее так и не пустили на сцену. Шоумен подчеркнул: никогда не брал деньги с аудитории за попадание в шоу, а конфликтная ситуация возникла из-за того, что девушка и ее друзья просто не знали правил программы.

Видео дня

Как рассказал знаменитость в интервью Славе Демину, в перерыве между съемками двух выпусков к нему подошел парень из компании блогера и начал расспрашивать, как она может выступить на сцене "Караоке на Майдане". Кондратюк кратко описал юноше правила шоу, однако, судя по будущему скандалу, он ничего не понял и сделал собственные выводы.

"Может, из-за того, что 7 лет не было "Караоке на Майдане", есть люди, которые не знают, как туда попасть, и как оно вообще ведется. Возле той девушки стоял странный мальчик, который смог достучаться до меня между второй и третьей передачей. Я вышел, с кем-то говорил из съемочной группы, а он: "Можно, пожалуйста". Я говорю: "Какой вопрос?". Он говорит, что у меня есть девушка, она хочет стать участницей передачи. Я говорю: "Есть два пути – или ее выберет ведущий, если она будет хорошо петь, или вы на аукционе покупаете себе место", – отметил шоумен.

Услышав такой ответ, парень начал говорить Игорю Кондратюку, что девушка является певицей. Это натолкнуло ведущего на мысль, что собеседник пытается узнать о рубрике "Новый хит", где раньше артисты могли презентовать свои композиции. Продюсер подчеркнул, что этот элемент не вернули в перезапуск шоу в предыдущем формате, и юноша якобы все понял, но это оказалось не так.

"Я сказал это человеку, который вообще не разбирается в "Караоке на Майдане". Потом, когда я увидел этот хайп, подумал: "Боже, это так же, будто я, как программист, рассказывал бы что-то тебе, который ничего не понимает, например, в "Фортране" или другом языке программирования". Я так быстро поговорил, и он сказал, что понял. А на самом деле он нифига не понял, судя по тому, что произошло", – сказал ведущий.

Как подчеркнул Игорь Кондратюк, он никогда не брал денег за участие в "Караоке на Майдане". В свое время шоумену предлагали два вагона яблок или отдых в Одессе "с девушками" за шанс выступить на сцене проекта, но он всем отказывал.

"Если бы я брал деньги, "Караоке на Майдане" было бы другой игрой. Я не знаю, какой она была бы. Но история такова, что – это игра, в которую мы не играли краплеными картами никогда", – подытожил продюсер.

Детали скандала

Блогер с ником spicee заявила в социальных сетях, что во время съемок "Караоке на Майдане" на Контрактовой площади в Киеве вместе с друзьями пыталась выяснить у работников талант-шоу, как может попасть в очередь на выступление. Тогда один из мужчин, который представился причастным к организации проекта, якобы пообещал ей место в программе за денежное вознаграждение, на что она согласилась, ведь имела благотворительную цель.

"Ему отдали 1000 долларов за выступление и договоренность, которую нам в итоге запороли и тупо не дали выйти на сцену. 1000 долларов полетели в чей-то карман", – заявила девушка.

По словам блогера, когда она поняла, что не сможет выступить на сцене "Караоке на Майдане", решила обратиться к Игорю Кондратюку. Она утверждает, что спокойно просила ведущего помочь найти человека, которому передали средства, в ответ на что якобы услышала, что он лично не получал никаких денег, и попросил показать конкретное лицо, которому их передали. Вскоре между ними разгорелся спор.

Внимание! на видео присутствует нецензурная лексика

Когда конфликт был завершен, девушка вместе с компанией обратилась к правоохранителям и написала заявление. В комментарии OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева сообщили, что обращение зафиксировано и сейчас идет проверка обстоятельств инцидента.

Как ранее писал OBOZ.UA, очевидцем скандала на "Караоке на Майдане" стала певица Мила Нитич. Артистка заверила, что в реальности ситуация кардинально отличалась от того, что люди увидели на видео в сети, так что возникают подозрения, что это была заказная история.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!