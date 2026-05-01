'Кто будет мараться за $1000?': Мила Нитич, которая была очевидицей скандала на 'Караоке на Майдане', раскрыла правду об инциденте

Украинская певица Мила Нитич раскрыла, что была свидетелем скандального инцидента во время съемок шоу "Караоке на Майдане", когда девушка якобы заплатила 1000 долларов за возможность принять участие в проекте, но на сцену ее так и не пустили. Как заверила исполнительница, в реальности ситуация кардинально отличалась от того, что люди увидели на видео в сети, поэтому возникают подозрения, что это была заказная история.

Кроме того, по словам знаменитости, соавтор и многолетний ведущий "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк в течение длительного времени выстраивал свою карьеру, поэтому не стал бы рисковать репутацией ради денег. Об этом она заявила в комментарии для проекта "Ранок у Великому Місті".

"Все это вырвано из контекста и неискренне. Ну кто будет пачкаться за $1000? Игорь Кондратюк? Вы серьезно? Человек, который 30 лет создавал свою репутацию в Украине?", – отметила артистка.

Подробности скандала

25 апреля на Контрактовой площади в Киеве прошли съемки талант-шоу "Караоке на Майдане". Возрождение легендарной программы привлекло внимание большого количества людей, которые хотели попробовать свои силы на сцене, или же просто послушать других, однако не обошлось и без скандалов. Между блогером и представителями команды проекта разгорелся конфликт, ведь ей отказали в участии.

Девушка утверждает, что они с друзьями пыталась узнать у работников площадки, как попасть в очередь на выступление. Тогда один из мужчин, который представился причастным к организации шоу, якобы пообещал помочь за денежное вознаграждение. По словам блогера, она имела целью благотворительное участие в программе.

"Наши ребята подходили к абсолютно всем рабочим, один из них якобы договорился за нас и пообещал, что мы будем в программе. Ему отдали 1000 долларов за выступление и договоренность, который нам в итоге запороли и тупо не дали выйти на сцену. 1000 долларов улетели в чей-то карман", – сказала девушка.

Как отметила блогер, когда она поняла, что не сможет выступить на сцене "Караоке на Майдане", обратилась к Игорю Кондратюку. Девушка утверждает, что спокойно просила шоумена помочь найти человека, которому передали средства, однако он в ответ якобы заявил: лично не получал никаких денег, и попросил показать конкретное лицо, которому их передали. Впоследствии между ними возникла словесная перепалка.

После завершения конфликта девушка вместе с друзьями обратилась к правоохранителям и написала заявление. В комментарии OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева сообщили, что обращение зафиксировано и сейчас идет проверка обстоятельств инцидента.

Впоследствии инцидент прокомментировали представители телеканала ТЕТ:"Во время съемок "Караоке на майдане" произошел неприятный инцидент – попытка вмешаться в процесс и сорвать съемку. Команда оперативно отреагировала, ситуация зафиксирована и передана правоохранителям. Далее – дело за ними. Для нас важно: участие в проекте является открытым и бесплатным для всех. Также есть возможность задонатить и стать "Джокером", что дает шанс автоматически попасть в финал и побороться за первенство".

Впоследствии в ТЕТ уточнили, что опция "Джокер" не гарантирует автоматического прохождения в финал, а является дополнительным шансом заявить о себе.

