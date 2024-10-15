С горящим тортом в кругу семьи: 15-летняя внучка Виктора Ющенко отпраздновала день рождения. Фото

Андриана Ющенко, внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко, отпраздновала свои 15 лет в кругу семьи. Дочь общественного деятеля, 44-летняя Виталина Ющенко, искренне поздравила именинницу с днем рождения.

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На своей странице в Instagram мать посвятила девушке чувственное сообщение. "Каждому причастному к моему ребенку, моему птенцу, большое спасибо за присутствие в ее жизни, каждому благодарность за поздравление и за каждое теплое слово", – обратилась Ющенко к подписчикам, отметив на видео политика. Самое главное – мать Андрианы пожелала дочери мирного неба над головой.

На ролике можно увидеть торт, который получила именинница от близких. Надпись "С днем рождения, птенец" изменилась на "Ну, привет, 15", после того, как верхнюю часть из специального материала подожгли.

Как известно, старшая дочь общественного деятеля Виктора Ющенко от первого брака с учительницей украинского языка Светланой Колесник, Виталина Ющенко, родилась в апреле 1980 года. Сейчас у женщины трое детей. Старшая дочь Доминика родилась в браке с предпринимателем Михаилом Гончаром, а Виктора и Андриану Ющенко родила от бизнесмена Алексея Хохлева. Супруги развелись в 2011 году. Пока женщина не раскрывает подробностей личной жизни.

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