Комбинезону 20 лет, сумке – 15: Оля Полякова рассказала, сколько стоит ее лук и какой подарок выпрашивала у мужа два десятилетия

Украинская певица Оля Полякова случайно наткнулась на львовского блогера Николаса Карму, который расспрашивает звезд, сколько стоит их одежда и аксессуары. Артистку подловили в обыденном образе, однако цены на ее вещи сложно назвать доступными.

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Как бы там ни было, носятся они действительно хорошо – комбинезону звезды уже исполнилось 20 лет, а сумке – 15. Видео с артисткой появилось в Instagram Николаса Кармы.

"Этот комбинезон покупала лет 20 назад за тысячу долларов (41 тысяча гривен). Сумке уже лет 15 – это Ralph Lauren. Может, $1500 (приблизительно 61 тысяча гривен). Обувь – 100 евро (4500 грн)", – призналась артистка.

На вопрос, не боится ли звезда хейта из-за недешевой одежды, она отшутилась, что 20 лет назад не считала деньги мужа, радовавшего ее обновлениями гардероба.

Один такой недешевый подарок звездная блондинка получила не так давно: это часы за 16 тыс. евро (свыше 700 тысяч грн).

"Муж подарил часы, которые 20 лет канючила. Вот наконец получила и думаю, можно ли разводиться. Это 16 тыс. евро", - рассказала Полякова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Николаса Кармы раскрыла стоимость своего лука и умилила сеть нежными чувствами к сыну и внучке.

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