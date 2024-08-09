'В Варшаве овощи-фрукты продаю'. Мама Николаса Кармы раскрыла стоимость своего лука и растрогала сеть нежными чувствами к сыну и внучке

Известный львовский блогер Николас Карма, которого в сети знают благодаря рубрике "Сколько стоит ваш лук?", подошел с этим вопросом к своей маме, гулявшей с внучкой. Женщина очаровала подписчиков своей искренностью, простотой и нежными чувствами к родным.

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Восьмиклассница также поделилась с дядей стоимостью своих вещей в Instagram. За несколько часов видео собрало более 15 тысяч лайков.

Мама блогера, похоже, не ожидала стать героиней нового выпуска. Она показала свою футболку, которую покупала в Польше за 170 злотых (1700 грн), и джинсовые шорты за 3 тысячи гривен.

На ногах у женщины были тапочки, которым, по ее словам, уже 6-8 лет. Когда-то она покупала обувь за 300 грн, и пара до сих пор служит по назначению.

Образ восьмиклассницы несколько дешевле. На ней была рубашка за 300 грн, шорты за 1100 грн и кроссовки за 1500 грн. Девочка хочет связать свою жизнь с программированием, а бабушка нежно называет ее "своим дорогим соколятком".

Трогательно мама Николаса отзывается и о блогере: "Ты моя душа, ты мой лучик солнца, который меня согревает. Ты мое солнышко".

Карма признался, что очень гордится своей мамой, которая всю жизнь работает за границей. "Я в Варшаве овощи-фрукты продаю. Очень люблю свою работу", – поделилась украинка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николасу Карме украинский защитных бригады "Азов" признался, в какую "копеечку" ему обошелся военный лук. Однако, несмотря на дорогостоящую амуницию, он не смог достичь затрат работницы Львовской таможни.

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