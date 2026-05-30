'Когда вы от меня отстанете?' На свадебных фото Екатерины и Владимира Остапчуков нашли несколько ляпов: жена ведущего отреагировала

Перед эмиграцией в Канаду ведущий Владимир Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Екатериной, а их праздничные снимки до сих пор не выбывают из внимания украинцев. Некоторые пользователи сети заметили на кадрах супругов несколько интересных нюансов, которые даже заставили их предположить, что пара на самом деле не устраивала церемонию, а просто сделала памятную фотосессию или рекламную интеграцию.

Видео дня

Одна из пользователей распространила на платформе Threads снимок, где Екатерина Остапчук предстала перед камерой в изысканном белом платье и длинной фате. На этом кадре нашли первый ляп – под кружевной тканью виднелась этикетка с ценником.

"Я конечно извиняюсь, но это была таки свадьба или обычная рекламная интеграция? Ценник под фатой все же видят?", – говорится в посте.

Другие два ляпа заметили на семейном фото Остапчуков. Юзеры обратили внимание на то, что в обуви был только ведущий, а вот его жена и сын предстали перед объективом камеры босиком. Более того, Екатерина Остапчук сидела на расстоянии от Владимира Остапчука и Тимофея, якобы чтобы "не повредить рекламное платье".

Реакция жены шоумена

Избранница ведущего не прошла мимо подобных упреков и объяснила все "подозрительные" детали на свадебных фото.

"Когда вы все от меня отстанете? Фата даже не от этого платья. Фотограф попросил накинуть для фото. А надела я ее вечером под другое платье. А без обуви я сижу на втором фото, потому что это номер, в котором мы собирались. Мне на каблуках обязательно сидеть в номере у себя на диване?", – подчеркнула Екатерина Остапчук.

Свадьба пары

Владимир и Екатерина Остапчуки официально состоят в браке с 2023 года, однако свадьбу сыграли только в мае 2026-го. Накануне переезда в Канаду пара устроила праздничную церемонию в загородном комплексе Edem Resort под Львовом.

Во время важного дня Екатерина Остапчук сменила два образа. Сначала она одела кружевное платье с длинными рукавами, шлейфом и рядом пуговиц на спине, а затем сменила его на фактурный наряд силуэта "рыбка" от львовского бренда WONÁ Concept стоимостью 173 250 гривен. В свою очередь Владимир Остапчук и сын супругов Тимофей выбрали стильные смокинги.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Остапчука назвала настоящую причину переезда в Канаду и почему семья не выбрала другую страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!