Klavdia Petrivna, Jerry Heil и не только: Forbes назвал самых влиятельных украинских звезд до 30 лет

Украинский журнал Forbes Ukraine представил пятый список "30 до 30", отметив амбициозных молодых украинцев, достигших значительных высот в течение последнего года. В рейтинг вошли яркие представители отечественного шоубиза, в том числе загадочная певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко), участница Евровидения-2024 Jerry Heil, театрально-музыкальная группа Schmalgauzen, ветеран войны и автор проекта "Отвал ног" Александр "Терен".

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В лонг-листе также можно увидеть основателя творческого объединения МУР Александра Хоменко и поэта-военнослужащую Оксану "Ксену" Рубаняк. Кто еще попал в проект "30 до 30" – смотрите здесь.

В Forbes Ukraine отметили, что журнал получил более 1200 анкет потенциальных участников списка. "Это самое большое количество анкет за все годы существования проекта", – говорится на официальном сайте. Интересно, что 19-летняя Klavdia Petrivna – самая молодая среди успешных украинцев в возрасте до 30 лет. Третью часть списка составили военные и волонтеры, еще треть – отечественные спортсмены и бизнесмены.

"Наш список этого года – яркое отражение социального контракта, озвученного в начале года Владимиром Зеленским: "Или воюешь, или работаешь". Почти треть списка – военные. Но и в других категориях многие лауреаты списка тесно причастны к Силам обороны", – пишет Forbes.

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