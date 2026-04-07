УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ким Кардашьян выгуляла культовое платье Синди Кроуфорд за почти 10 тысяч долларов. Фотосравнение

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
840
Телезвезда и модель Ким Кардашьян появилась на праздновании Пасхи 5 апреля (в этот день празднуют римо-католики и большинство протестантов) в винтажном платье Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2002 года, которое более 20 лет назад представляла на подиуме супермодель Синди Кроуфорд. Стоимость такого наряда на ресейл-платформах достигает около 9,5 тысяч долларов.

Видео дня

45-летняя модель выбрала для семейного празднования длинное шелковое платье цвета айвори с глубоким декольте. Наряд был украшен кристаллическим декором, который плавно переходил от лифа к юбке и шлейфу. Образ она дополнила розовой меховой накидкой и сдержанной собранной прической. Семейное фото с Пасхи она опубликовала в Instagram.

На опубликованных кадрах с семейного празднования Ким позирует вместе с мамой Крис Дженнер, сестрой Хлои Кардашьян и другими родственниками. Крис Дженнер выбрала винтажную юбку Chanel 1991 года в черно-розовой гамме с бантом на бедре, дополнив ее черной рубашкой и солнцезащитными очками с жемчугом.

Хлои Кардашьян появилась в белом-черном комбинезоне в горох с капри и топом с глубоким вырезом, завершив образ нюдовыми каблуками. Другие члены семьи также придерживались праздничного дресс-кода.

Это же платье впервые появилось на подиуме во время Недели моды в Милане в 2002 году. Тогда Синди Кроуфорд сочетала его с длинным жакетом с декоративным принтом, выдержанным в тон. Волосы модели были уложены прямо с боковым пробором, что соответствовало эстетике начала 2000-х.

Стиль Кроуфорд считается более сдержанным и характерным для своей эпохи, в то время как Кардашьян сделала ставку на более выразительный и гламурный вариант благодаря яркой накидке и акцентному стилю.

Ранее OBOZ.UA писал, что рождественские подарки Ким Кардашьян возмутили зоозащитников. Причиной стало то, что каждому из своих детей она подарила щенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe