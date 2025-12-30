Рождественские подарки Ким Кардашьян возмутили зоозащитников: что получили четверо ее детей

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян столкнулась с волной критики после того, как показала рождественские подарки для своих детей. Причиной возмущения стало то, что каждому из них она подарила щенка, что вызвало реакцию со стороны зоозащитных организаций, в частности PETA ("Люди за этичное отношение к животным").

Речь идет о четырех детях Ким от ее бывшего мужа Канье Уэста – 12-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 7-летнюю Чикаго и 6-летнего Псалма. В InstaStories Кардашьян сообщила, что семья пополнилась четырьмя щенками померанского шпица (каждому ребенку по одному песику) – двумя темного окраса, одним кремовым и одним соболиным.

На кадре она написала: "Каждый ребенок получил щенка".

На ситуацию отреагировала организация PETA. Ее основательница Ингрид Ньюкирк в комментарии изданию People напомнила, что животные не должны становиться "праздничными игрушками". По ее словам, Ким могла использовать свою популярность, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных, в частности через адопцию из приютов.

"Щенки – это не плюшевые игрушки, и очень жаль, что Ким упустила шанс стать лицом приюта для щенков и вместо этого справедливо подвергается критике в социальных сетях, – подчеркнули в PETA. – Они могут попытаться исправить ситуацию, отправив своих детей волонтерить в местный приют или оплатив местный марафон по усыновлению животных или хотя бы один день стерилизации, чтобы помочь остановить растущий кризис бездомных щенков".

Представитель Ким Кардашьян не предоставил комментария относительно критики. В то же время известно, что семья Кардашьян-Дженнер уже много лет содержит различных домашних животных – собак, кошек, рептилий и даже лошадей. У самой Ким ранее уже были несколько померанских шпицев, в том числе собака по имени Суши.

