Ким Кардашьян грубо нарушила дресс-код на 'свадьбе года' в Индии и могла оскорбить невесту. Фото

Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян грубо нарушила дресс-код на "свадьбе года" сына самого богатого человека в Индии. На праздник любви Ананта Амбани и Радхики Мерчант гостя из США пришла в индийском наряде, но не угадала с цветом, чем могла оскорбить невесту.

Видео дня

Подписчики сделали Ким замечания относительно выбора красного платья. Как пишет Page Six, этот яркий оттенок в индийской культуре отведен для невесты.

Прийти в красном на свадьбу в Индии – все равно, что нарядиться в длинное белое платье на классином европейском празднике единения двух сердец. Такое модное решение считается грубым нарушением дресс-кода.

Примечательно, что Ким не впервые выбрала "кровавый" образ. За три дня гуляний она продемонстрировала два разных красных образа от именитых дизайнеров. Они, без сомнения, выглядели роскошно, однако были неуместны на "свадьбе года" в Мумбаи.

На каждом мероприятии она появлялась в драгоценностях Lorraine Schwartz с бриллиантами, изумрудами и показала потрясающее украшение с массивной бриллиантовой цепью, которая крепилась на носу.

И хотя образы звезды были изысканными и чтили традиции страны, подписчики были удивлены, что стилисты Кардашьян допустили ошибку с цветом.

"В Индии не принято одевать красное свадьбу. Это припасено для невесты", "Разве ношение красного на индуистской/индийской свадьбе не равносильно ношению белого на христианской свадьбе?" "Я мексиканка и даже я знаю, что на индийскую свадьбу нельзя одевать красное", – написали фолловеры Ким.

Ранее OBOZ.UA писал, какие еще образы продемонстрировали гости на "свадьбе года". Среди них были политики, певцы, актеры, спортсмены и даже россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!