KHAYAT анонсировал большой сольный концерт в Киеве

Фаворит нынешнего Национального отбора на "Евровидение" KHAYAT сделал рождественский подарок для своих поклонников. Артист анонсирует большое сольное шоу, которое состоится 8 марта 2026 года в Киеве на сцене Origin Stage.

Этим концертом он открывает новую главу своего творчества. Со сцены прозвучат как хорошо знакомые песни, так и новый материал, который войдет в будущий украиноязычный альбом певца.

"Это начало нового этапа для меня. Наконец музыка, которую я так долго держал при себе, будет услышана", – интригует исполнитель.

Билеты доступны по ссылке concert.ua