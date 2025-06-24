Кэти Перри выбила Лабубу из рук фаната на концерте в Австралии: эмоциональный срыв попал на видео

Игрушка-монстр Лабубу, которая обрела безумную популярность среди людей во всем мире, вероятно, совсем не нравится американской певице Кэти Перри. Во время своего концерта в австралийском городе Перт, что является частью музыкального тура The Lifetimes Tour, знаменитость выбила пушистое существо из рук поклонника, который, похоже, пытался подарить его артистке.

Видео дня

Эмоциональный срыв знаменитости успел заснять один из ценителей ее творчества и обнародовать видео в соцсети TikTok. На записи видно, что после того, как исполнительница отбросила игрушку в сторону, она громко сказала: "Никаких Лабубу".

Однако, кажется, такой инцидент отнюдь не испортил атмосферу музыкального шоу Кэти Перри. Она решила угостить фанатов сладостями, исполняя свой лирический трек о разбитом сердце I'm Still Breathing.

Со временем на связь вышел и фанат, который принес на концерт звезды Лабубу. В комментариях под вирусным видео он обнародовал фотографию, где видно, что коробка с игрушкой немного помялась после удара.

Что такое Лабубу

Лабубу – небольшое пушистое существо с большими глазами, острыми зубами и кроличьими ушками, которое является героиней авторского мира, созданного гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Впервые она появилась в публичном пространстве в 2015 году как фоновый персонаж в иллюстрированных книгах о феях и троллях. Однако со временем Лабубу стала настоящей сенсацией благодаря китайскому гиганту в мире коллекционных игрушек – Pop Mart. Спрос на пушистое существо растет чуть ли не каждый день, а иногда даже возникают драки из-за него. Именно поэтому компания Pop Mart временно изъяла Лабубу из магазинов в Великобритании, чтобы "предотвратить потенциальные проблемы с безопасностью".

Как ранее писал OBOZ.UA, игрушка-монстр стала популярной и в Украине, а особенно среди школьников, которые активно следуют мировым трендам. На фоне ажиотажа вокруг пушистого существа учительница младших классов из города Черкассы Диана Палаш уже успела рассмешить сеть, шуточным видео, где отметила: "Только привыкла к Таба-лапкам, а уже появились какие-то Лабубу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!