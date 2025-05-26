Игрушка Лабубу всколыхнула весь мир: откуда она взялась и почему стала такой популярной

Новые тренды появляются и исчезают с молниеносной скоростью, и лишь некоторые вещи способны действительно взбудоражить глобальный ажиотаж. Игрушки Лабубу – именно такой случай. Маленький пушистый монстр с большими глазами, который на первый взгляд кажется детской игрушкой, превратился в мировую сенсацию, предмет коллекционирования, элемент стиля и источник конфликтов.

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Популярность Лабубу росла постепенно, но стремительно. Сначала ее обожали в Китае, затем – в Южной Корее и Японии. А потом интернет-любовь трансформировалась в глобальный TikTok-феномен. OBOZ.UA рассказывает, почему игрушка стала такой популярной.

Откуда взялась Лабубу

Лабубу – пушистое существо с большими глазами и кроличьими ушками. Это героиня авторского мира, созданного гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, который вырос в Нидерландах и вдохновлялся скандинавскими народными сказками.

Впервые она появилась на страницах иллюстрированных книг в 2015 году как фоновый персонаж в сказочном мире фей и троллей. Но впоследствии, благодаря Pop Mart, китайскому гиганту в мире коллекционных игрушек, Лабубу превратилась в международный бренд.

Почему эта игрушка так популярна

Причин несколько:

тренд из соцсетей: видео с Лабубу собирают миллионы просмотров в TikTok;

коллекционность: фигурки выпускаются в ограниченном количестве, а некоторые модели – в "слепых коробках", что делает их еще более желанными;

стратегия дефицита: Pop Mart целенаправленно создает ограниченный спрос, вызывая фанатский ажиотаж;

знаменитости вроде Рианны и Дуа Липы снимают с ней видео и делют из Лабубу элементом модного лука.

В Великобритании обычная фигурка стоит от £13.5 до £50, но редкие экземпляры продают на онлайн-аукционах по £100-200, что в пересчете – более 5-10 тысяч гривен.

Драки в магазинах и возмущение в сети

Спрос в конце концов стал неконтролируемым. В магазинах Pop Mart в Великобритании начались драки, очереди с ночевкой и ссоры с персоналом. По словам очевидцев, некоторые покупатели ждали под дверью с трех утра, а атмосфера становилась опасной.

"Было страшно, люди кричали, что игрушки закончились. Я стала свидетелем драки между покупателем и работником", – рассказала поклонница Лабубу Виктория Калверт.

Компания Pop Mart временно изъяла Лабубу из продажи во всех 16 британских магазинах, чтобы "предотвратить потенциальные проблемы с безопасностью". Решение вызвало шквал эмоций в соцсетях. Фанаты обвиняют компанию в том, что недостаточное количество товара лишь подогрело ажиотаж. Особой критике подверглись перекупщики, которые скупают Лабубу и перепродают в три раза дороже.

Игрушка или культурное явление

Компания обещает вернуть Лабубу в июне, введя новую, более контролируемую модель продажи. Ожидается, что она будет включать предварительную регистрацию, билеты или другие ограничения, чтобы избежать толп и хаоса.

Маркетинговые эксперты считают, что пауза в продажах – стратегический ход, который усилит ажиотаж и спрос. Однако они также предупреждают о росте риска подделок и мошенничества в онлайн-пространстве.

Это не первый случай глобального игрушечного феномена (вспомним Beanie Babies или Tamagotchi), но Лабубу – первый такой феномен TikTok-поколения.

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