Кэти Перри чудом не сорвалась с высоты во время концерта: певица едва сдержала эмоции. Видео

Во время выступления в Аделаиде, Австралия, Кэти Перри пережила опасный момент – реквизит, на котором она висела, начал наклоняться, и певице пришлось крепко держаться, чтобы не упасть. Этот инцидент произошел в рамках мирового турне Lifetimes, которое знаменитость начала в мае.

Видео дня

В социальных сетях появились видео, на которых Кэти Перри видно внутри большой металлической сферы, поднимающей ее над толпой. Однако во время подъема реквизит внезапно наклонился в сторону, и певица схватилась за раму, чтобы удержать равновесие.

На видео видно, как техническая команда оперативно вмешалась, чтобы помочь артистке выбраться, а затем начала ремонт реквизита. По словам очевидцев, инцидент длился около пяти минут, а зрители описывали ситуацию как "ужасную".

Как пишет Metro, пользователь LouLoulaBelle на платформе X рассказал, что запястье певицы застряло в ремешке, который она использует для воздушной башни, чтобы переворачиваться ногами. Она пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла – тогда на сцену вышла команда, которая помогла ей освободиться. После этого Кэти Перри спустили в специальную яму сцены, где она могла переодеться, пока ремонт продолжался.

Этот случай стал лишь одним из серии технических неполадок во время больших шоу мировых звезд, которые происходили недавно. Всего за несколько дней до этого Бейонсе на концерте в Хьюстоне, штат Техас, столкнулась с неисправностью своего реквизита – автомобиля, подвешенного над зрителями на стадионе NRG. Во время исполнения песни 16 Carriages машина начала наклоняться в воздухе, что могло привести к аварийной ситуации.

Несмотря на неисправность, Бейонсе быстро среагировала, попросив зрителей остановить аплодисменты и оставаться спокойными. Она улыбнулась публике и поблагодарила за терпение, после чего реквизит был безопасно опущен на землю.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети привели еще одно доказательство развода Орландо Блума и Кэти Перри. В последнее время все активнее распространяются предположения, что отношениям пары пришел конец.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!