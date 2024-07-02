Кенсингтонский дворец отметил 'хороший прогресс' Кейт Миддлтон в борьбе с раком

Кенсингтонский дворец зафиксировал положительные изменения в борьбе Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием в течение первого месяца лета. Монархимеет гораздо лучшее самочувствие, хотя иногда бывают и сложные дни.

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Об этом представители королевской семьи Великобритании рассказали на официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских. Публикация появилась в рамках итога выдающихся событий июня, новой традиции семьи монархов, во время которой они делятся самыми знаковыми моментами, пишет The Mirror. В подборку вошли первые публичные появления Кейт Миддлтон после диагностирования рака.

В сообщении принцесса Уэльская отметила, что имеет хороший прогресс в борьбе с болезнью. Однако, из-за постоянной химиотерапии, бывают тяжелые дни, когда она испытывает постоянную слабость и усталость.

"Мое лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев. В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, мне приятно участвовать в школьной жизни, тратить личное время на то, что придает мне энергии и позитива, а также начинать выполнять небольшую работу по дому" , – поделилась монархиня.

Кейт Миддлтон рассказала, что пытается воспринимать каждый день таким, каков он есть и терпеливо относиться к процессу лечения. Она поблагодарила всех людей, которые подбадривали ее в сложные моменты: "Я была поражена всеми добрыми сообщениями поддержки и поощрения за последние несколько месяцев. Это действительно изменило мир для нас с Уильямом и помогло нам обоим в трудные времена".

Напомним, о диагностировании рака принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стало известно 22 марта, когда представительница королевской семьи Великобритании сообщила об этом во время официального видеообращения. Монархиня узнала об онкологическом заболевании после проведения операции на брюшной полости. Сейчас герцогиня проходит профилактическую химиотерапию.

Ранее OBOZ.UA писал о первом выходе Кейт Миддлтон в свет после диагностирования рака.

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