Стало известно о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская пообещала детям 'веселое лето'

Здоровье Кейт Миддлтон является едва ли не самым приоритетным вопросом фанатов королевской семьи, ведь Кенсингтонский дворец умалчивает любую информацию о принцессе, а люди по всему миру распространяют слухи, которые иногда бывают очень пессимистичными. Однако близкие к семье Уэльских люди утверждают, что на самом деле ее самочувствие значительно улучшается, а уже летом она будет проходить лечение на свежем воздухе в компании своих детей.

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Кейт Миддлтон полностью вернется к своей работе, но только тогда, когда это позволят врачи. Следует отметить, что еще неделю назад королевские эксперты утверждали, что принцессу можно больше не увидеть "в той роли, в которой люди видели ее раньше". The Sun пишет, что причина в тяжелом профилактическом лечении рака, которое почти сразу началось после сложной операции на брюшную полость.

"Источники, очень близкие к принцессе Уэльской, рассказали мне, что сначала она тяжело переносила лечение. Это профилактическая химиотерапия, это не очень приятная вещь. Никто не хочет проходить через это, знаете ли, после серьезной операции, достаточно длительного периода восстановления, а затем она должна пройти еще через лечение. Я думаю, что сначала это была борьба, и я почувствовала облегчение, когда услышала из нескольких источников, что ситуация изменилась в другую сторону", – рассказала королевская корреспондентка Кэти Николл.

В последнее время принцессу стали чаще подмечать на прогулках с детьми, но в публичное пространство она все еще отказывается возвращаться. Yahoo! пишет, что именно жители поселка Норфолк, Великобритания, часто видели его с семьей. По словам свидетелей, 42-летняя Кейт регулярно посещает со старшими детьми – 10-летним Джорджем и 9-летней Шарлоттой – уроки парусного спорта неподалеку от их загородного дома Anmer Hall.

"Кейт чувствует себя ужасно из-за того, что ее дети так волнуются за нее, поэтому больше, чем когда-либо, она хочет, чтобы это лето запомнилось им надолго. Она пообещала, что у них не будет режима сна и у них будет много вкусностей!" – рассказал анонимный источник.

Известно, что близкие Кейт Миддлтон всегда для нее доступны. Так, ее брата Джеймса Миддлтона видели, когда он "приводил собак поиграть с детьми". "В конце школьных каникул Кейт, Уильям и дети планируют уехать в Балморал в Шотландии, чтобы заняться тем, что любила королева: поиграть со своими коргами, прокатиться на лошадях и пострелять. Это традиция, которую они ждут каждый год!" – заявил инсайдер.

В частности, вышеупомянутая Кэтти Николл развенчала миф об изменении рабочей деятельности принцессы. По мнению эксперта, Миддлтон полностью продолжит работу над собственными проектами, а именно Королевского центра раннего детства Shaping Us, и будет выполнять королевские обязанности.

Кейт Миддлтон исчезла из публичного пространства после Рождества. Дворец сообщал, что принцесса должна перенести операцию на брюшной полости, и потому к Пасхе будет отстранена от работы. Уже в марте она в видеоформате сообщила, что должна пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что до сих пор беспокоит королевских фанатов и провоцирует создание слухов о ее самочувствии и здоровье. Кенсингтонский дворец отрицал предположение, что Миддлтон на самом деле не в Великобритании, а лечение проходит в США в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне, писал Houston Chronicle.

Ранее OBOZ.UA писал, что персональную стилистку Кейт Миддлтон повысили. Сейчас у нее стало больше обязанностей.

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