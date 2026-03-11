Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали во время официального выхода: во дворце забили тревогу

Членов британской королевской семьи – Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III – освистали протестующие во время их появления на публике в Лондоне. Инцидент произошел 9 марта возле Вестминстерского аббатства, где состоялась традиционная служба по случаю Дня Содружества – одно из крупнейших ежегодных мероприятий с участием монархии.

Как сообщает People, во время прибытия в аббатство толпа антимонархических активистов выкрикивала лозунги и поднимала плакаты, адресованные членам семьи. Событие произошло на фоне громкого скандала вокруг ареста экс-принца Эндрю, который серьезно пошатнул репутацию британской монархии.

Среди тех, кто прибыл на службу, были принцесса Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Чарльз III и королева Камилла. Их появление возле Вестминстерского аббатства сопровождалось выкриками протестующих, которые представляли антимонархическое движение Republic.

Активисты держали ярко-желтые плакаты с надписью "Что вы знали?". Лозунг был очевидной отсылкой к скандалу вокруг экс-принца Эндрю и его прошлых контактов с финансистом Джеффри Эпштейном. На других плакатах также были антимонархические месседжи и требования ответственности от членов королевской семьи.

Эта служба стала крупнейшим публичным собранием британской королевской семьи после того, как 19 февраля правоохранители задержали 66-летнего Эндрю по подозрению в злоупотреблении государственной должностью.

Королевский эксперт Роберт Джобсон заявил, что последствия этого дела могут быть значительно шире, чем предыдущие скандалы вокруг монархии. По его словам, если выяснится, что кто-то из членов семьи или чиновников знал о возможных нарушениях и не реагировал, это может иметь серьезные кадровые последствия.

"Если выясняется, что люди что-то знали – будь то члены семьи, полиция или штатные работники – тогда головы должны полететь", – отметил Джобсон.

Инсайдер из дворца также подчеркнул, что ситуация воспринимается гораздо серьезнее, чем предыдущие репутационные проблемы. По его словам, сам факт ареста члена королевской семьи создает принципиально новый кризис для института монархии.

