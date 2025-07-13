Кейт Миддлтон неожиданно появилась на Уимблдоне и вызвала громкие овации британцев. Видео

В субботу, 12 июля, Кейт Миддлтон неожиданно появилась на Уимблдонском турнире, чем вызвала искреннюю радость публики. Принцесса Уэльская посетила финал женского одиночного разряда, растрогав всех своим присутствием после длительного периода восстановления от онкологического лечения.

Видео дня

Сцена, когда принцесса направлялась к своему месту в Королевской ложе на Центральном корте, быстро облетела соцсети. Видео, которое опубликовал официальный аккаунт Wimbledon в X, показывает, как вся арена поднимается, встречая принцессу бурными овациями.

"Центральный корт поднимается, чтобы тепло поприветствовать нашу Патронессу, Ее Королевское Высочество Принцессу Уэльскую", – говорилось в подписи к сообщению, украшенному фиолетовым и зеленым сердцами – официальными цветами турнира.

Кейт Миддлтон улыбалась, махала зрителям рукой и трогательно отвечала на любовь публики. Она села рядом с председателем Всеанглийского клуба Дебби Джеванс и пожала руку знаменитой американской теннисистке Билли Джин Кинг, которая с уважением поклонилась королевской особе. Заметно тронутая, принцесса сделала глоток воды и приступила к просмотру игры.

Это второе появление принцессы на Уимблдоне после объявления о диагнозе рак и прохождения курса химиотерапии. В марте 2024 года принцесса Кейт обратилась к нации с искренним обращением, сообщив, что ее семья переживает сложный период. С тех пор она максимально ограничила публичные появления, но в этот раз сделала исключение ради турнира, который ежегодно поддерживает как почетная покровительница.

В июне прошлого года она впервые появилась на публике после начала лечения – во время празднования дня рождения короля Чарльза III. Ее выход тогда также вызвал эмоциональную реакцию британцев, однако именно появление на Уимблдоне стало моментом личной победы для Кейт, которая всегда имела особую связь с этим теннисным турниром.

Ранее OBOZ.UA писал, что прошлым летом она уже посещала мужской финал чемпионата, на котором присутствовала вместе с дочкой, принцессой Шарлоттой. Девочка тогда с восторгом наблюдала, как зрители аплодируют ее маме стоя. В этом году Кейт Миддлтон появилась на трибунах без детей, однако с тем же теплом во взгляде и элегантностью в поведении, что всегда очаровывает британцев.

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