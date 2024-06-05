Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям: что известно о состоянии принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон по-прежнему проходит профилактическое лечение онкологии, о котором она сообщила весной 2024 года. По словам принца Уильяма, все идет хорошо, однако ожидается, что мы не увидим королевскую особу до конца текущего года.

Учитывая состояние здоровья Кэтрин, она может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям, сообщает US Magazine. В последние недели принцессу постоянно видели с детьми. "Она чувствует себя достаточно сильной, чтобы быть очень вовлеченой в воспитание", — эксклюзивно делится инсайдер.

Другой источник добавляет: "Выздоровление Кейт проходит хорошо. Она не может встречаться со многими людьми, потому что состояние ухудшится и они не хотят, чтобы ее скомпрометировали, но она на ногах".

Впрочем, вопрос об обязанностях герцогини Кембриджской все еще беспокоит подданных. Королевский помощник сообщил в середине мая, что Кейт была проинформирована о новом отчете, опубликованном ее фондом. Однако, отметил представитель Кенсингтонского дворца, это не значит, что она готова вернуться на работу.

Также подтверждено, что Кэтрин не будет посещать репетицию ежегодной церемонии Trooping the Color, запланированной на 15 июня. "Нам было действительно ясно, что [Кейт] сейчас нужны пространство и конфиденциальность, чтобы поправиться, – говорится в заявлении. – Она вернется к работе, когда получит зеленый свет от врачей".

По словам приближенного к принцессе круга, команда переоценивает ее возможности: "Она может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше".

Сейчас добавляют инсайдеры, Кейт и Уильям "восстановили связь и стали ближе, чем когда-либо". Семья часто бывает в загородном доме в Норфолке, Анмер-Холл. Миддлтон уделяет много времени детям, рядом с ней мать Кэрол и сестра Пиппа. Кроме того, герцогиня занимается своими любимыми хобби – приготовлением пищи и выпечкой.

"Миддлтоны всегда были очень близки", – добавляет королевский эксперт Ричард Фицвильямс. – Королевская семья должна быть очень осторожной [с теми, кого они пускают], но Кейт знает, кому доверять". У принцессы есть время, чтобы подумать о своей королевской роли, прежде чем она в конце концов вернется к делам. Фицвильямс считает, что общественность, скорее всего, будет уведомлена о дате ее возвращения.

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