Стало известно, как будут называть Меган Маркл, если она потеряет титул герцогини

Королевский эксперт объяснила, как будут называть Меган Маркл после того, как ее лишат королевского титула. Герцогиня Сассекская станет "принцессой Генри", ведь полное имя принца Гарри звучит как Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор.

Ингрид Сьюард, главная редактор журнала Majesty, сказала The Royal Beat: маловероятно, что король лишит супругов королевских титулов, несмотря на их отказ от обязанностей в 2020 году. Об этом сообщает NY Post.

"Я не думаю, что с титулами что-нибудь случится, потому что, если они потеряют свои титулы, Гарри все равно останется принцем по крови, а Меган вместо герцогини Сассекской [будет] принцессой Генри", – говорит эксперт. По ее мнению, было бы уместнее оставить все как есть.

Итак, если бы Меган утратила свой титул, ее называли бы "принцессой Генри", поскольку по королевской традиции принцесса берет официальный титул по имени своего мужа. Это же правило касается Кейт Миддлтон, которая фактически была известна как принцесса Уильям, но ныне ее называют принцессой Уэльской или герцогиней Кембриджской. Однако, как отмечает Сьюард, Гарри и Меган, вероятно, навсегда останутся герцогом и герцогиней Сассекскими.

Королевский автор Том Квинн недавно заявил, что Чарльз и принц Уильям "долго обсуждали вопрос о лишении" пары их королевских титулов. Однако профессионал не верит, что король и его сын пойдут на такой шаг. "Они боятся, что это приведет к обратным последствиям и усугубит ситуацию", – говорит Квинн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как королевский фотограф назвал "катастрофой" свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

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