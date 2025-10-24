'Каждый имеет право говорить, что хочет. Но не обо мне': Никитюк в эфире ответила актрисе, которая критиковала ее игру в кино

Украинская ведущая Леся Никитюк встретилась на съемочной площадке шоу "Кто сверху?" с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая раскритиковала ее игру в фильме и заявила, что в кино должны приглашать только профессионалов. Журналистка прямо в эфире ответила артистке, шутливо отметив, что планирует ее перевоспитать.

Никитюк со смехом добавила, что в нашей стране люди могут свободно выражать свое мнение, однако не о ней. Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале проекта.

Что сказала Дарья Петрожицкая

Во время одного из интервью звезда сериала "Папик" отметила, что в отечественной индустрии кино существует довольно неприятная тенденция. По словам Дарьи Петрожицкой, сниматься в фильмах все чаще приглашают непрофессиональных актеров, а дипломированные специалисты сидят без работы. В качестве примера она привела ленту "Песики" с Лесей Никитюк в главной роли.

"Не хочу никого обижать. Но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они неинтересны и немедийные. При этом Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", – высказалась артистка.

Ответ Леси Никитюк

На подобные заявления Дарьи Петрожицкой ведущая решила отреагировать в присущей для себя юмористической манере. Она довольно оригинально представила актрису как участницу женской команды: "Возле меня стоит она, которая недавно сказала, что якобы в украинских фильмах должны играть только актрисы с дипломами".

Леся Никитюк решила показать собственный документ об окончании ВУЗа. Журналистка принесла в студию свой диплом воспитателя.

"Я тебя позвала сегодня в эту студию, чтобы перевоспитать, чтобы ты больше такое не ляпала. Хотя у нас свободная страна, и каждый имеет право говорить то, что хочет. Но не обо мне", – подчеркнула смеясь ведущая.

Со своей стороны и Дарья Петрожицкая решила дать Никитюк шутливый ответ. Она произнесла: "Леся, если бы не ты, я не стала бы такой популярной. Спасибо тебе".

