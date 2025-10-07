Никитюк подколола Дорофееву на шоу 'Кто сверху?': Дантес не сдержал эмоций. Видео

Новый выпуск популярного шоу "Хто зверху?" не прошел без курьезов и резкостей. Теперь капитанами команд являются Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, и певец Владимир Дантес. Во время одного из конкурсов телеведущая не удержалась от шутки на тему, которая коснулась личной жизни ее коллеги.

Участникам предложили интересное задание: отгадать песню, зная только одно слово из нее и количество слов в строке. Команде девушек выпала композиция Нади Дорофеевой "Щоб не було" – популярный хит, который хорошо знаком украинцам.

Никитюк сразу узнала песню, но, учитывая присутствие рядом Дантеса – бывшего мужа Дорофеевой, решила немного пошутить. Телеведущая сделала вид, что не помнит, кто исполняет песню, и с притворной растерянностью сказала: "Как ее (исполнительницу. – Ред.) зовут, я забыла! Неважно! Нам надо знать только песню!"

Шутка получилась настолько неожиданной, что Владимир Дантес не смог скрыть реакцию – артист смутился, улыбнулся и на мгновение отвел взгляд.

Сама Никитюк, пользуясь моментом, добавила: "Вова, я с тобой. Мы напарники, Вова!"

Напомним, Владимир Дантес и Надя Дорофеева были женаты более семи лет. В 2022 году пара официально развелась, а впоследствии стало известно о романе певицы с ресторатором Михаилом Кацуриным, который на тот момент тоже был женат на Даше Кацуриной. Впоследствии стало известно, что Владимир начал роман с Дашей, а Надя Дорофеева – с Мишей.

