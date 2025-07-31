Кацурин, в ресторане которого было массовое отравление, подробно вспомнил тот фатальный день и рассказал, чем закончилась история с сальмонеллезом

Украинский ресторатор Миша Кацурин подробно рассказал, каким был тот ужасный день, когда в его заведении "Китайский привет" во Львове произошла "вспышка" сальмонеллеза, что повлекла массовое отравление. По его словам, после тщательной подготовки они с командой начали работать в новом ресторане и даже не задумывались, что совсем скоро произойдет такая страшная ситуация.

Видео дня

Как поделился предприниматель в своем Instagram, вскоре после открытия заведения ему начало поступать много сообщений от посетителей об ухудшении состояния их здоровья, да и сам он чувствовал себя плохо. Из-за этого инцидента Кацурину пришлось лечь в больницу и пропустить совместный поход с детьми, которые только что вернулись из Португалии.

"Проснулся, гости пишут, что им плохо. Я тоже странно себя чувствую. Дети приехали из Португалии, ужасно соскучился, должны сегодня отправляться в поход в Карпаты. Начинает нестись, отправляю детей без меня. Сердце в клочья. Температура 39, полная больница людей. Ужас. Пытаюсь пообщаться со всеми лично", – написал ресторатор.

Когда Мишу Кацурина выписали из больницы, он смог немного посвятить время семье, однако параллельно работал с лабораториями, которые искали причину массового отравления. В частности, предприниматель принял решение внедрить в своих заведениях мировой стандарт пищевой безопасности – ISO 22000.

Как отметил Миша Кацурин, к счастью, почти все пострадавшие вернулись домой из больниц. В медицинском учреждении сейчас находится только один посетитель ресторана, однако и его совсем скоро выпишут.

Напомним, что официальное открытие "Китайского привета" в самом центре Львова состоялось 13 июля. Уже через несколько дней Миша Кацурин сообщил, что отравился в собственном заведении. К сожалению, такая же судьба постигла еще 118 гостей ресторана. По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

По словам ресторатора, после проведения лабораторных исследований было установлено, что продукты соответствовали нормам, но у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Они, как и остальные пострадавшие, ели сингапурский чизкейк, который и стал причиной массового отравления. На данный момент десерт убрали из меню.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дорофеева озадачила сеть странной поддержкой мужа после массового отравления в его же ресторане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!