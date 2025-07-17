Дорофеева озадачила сеть странной поддержкой мужа после массового отравления в его же ресторане: что удивило фанатов

Массовое отравление в новом львовском ресторане "Китайский привет", который принадлежит известному ресторатору Мише Кацурину, вызвало резонанс не только из-за количества пострадавших. Не менее активно общественность обсуждает странный комментарий его жены – популярной певицы Нади Дорофеевой, который она оставила под его публикацией в Instagram.

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Под сообщением Кацурина, где он сообщил о своем плохом состоянии и госпитализации из-за пищевого отравления в собственном заведении, Дорофеева написала: "Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели". Эта, на первый взгляд, обычная фраза вызвала волну критики в соцсетях.

Пользователей возмутила сама структура высказывания: Дорофеева будто противопоставила мужа всем остальным отравленным, мол, он особенный.

Комментаторы в соцсетях не скрывали недоумения: "Люди и ты" – он настоящее чудило?", "Главное, чтобы твой любимый сменил деятельность. Не за то переживаешь". В ответ на критику одни пользователи встали на защиту певицы, другие же обвинили ее в неестественной эмпатии и отрыве от реальности.

Тем временем ситуация вокруг ресторана "Китайский привет" остается в центре внимания общественности. Заведение, торжественно открывшееся 13 июля в самом сердце Львова, уже через несколько дней стало местом масштабной вспышки пищевого отравления. По состоянию на вечер 16 июля в больницы обратились 43 пострадавших, среди которых трое детей. Среди отравившихся – и сам владелец заведения Миша Кацурин.

Как сообщил ресторатор, сейчас он находится в инфекционном отделении и чувствует себя плохо. Причиной массового отравления, по предварительной версии, могли стать яйца и яичный крем в десертах, которые подавали 14 и 15 июля. Заведение было временно закрыто, а все продукты – утилизированы.

На месте работают санитарные службы, ведутся проверки поверхностей, ингредиентов и сотрудников. Владелец также пообещал, что команда компенсирует расходы на лечение всем, кто отравился.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению. Виновным может грозить штраф до 51 тысячи гривен, арест, или же лишение свободы до трех лет.

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