Картины со свалки и 'дешевая' аренда: актриса Кузнецова показала, как обустроила свою жизнь после переезда из Украины

Актриса Екатерина Кузнецова после переезда из Украины в 2025 году обустроила жизнь в Барселоне (Испания) и показала свою съемную квартиру, рассказав о быте, расходах и опыте адаптации за рубежом. Жилье в центральном районе города она снимает за 1500 евро в месяц и называет эту цену выгодной для города.

Кузнецова сейчас живет между двумя странами: часто приезжает в Украину на съемки и к родителям, которые живут в Киеве. Как актриса рассказала в интервью Еве Коршик, квартиру в Испании актриса арендует с июля прошлого года.

По словам звезды "Кухни", пространство ей сразу "откликнулось", а обустроить его помогла мама – за несколько дней они покрасили стены, добавили текстиль и базовые элементы уюта.

В квартире актриса сделала ставку на простые решения и недорогой декор. В частности, часть интерьера она дополнила картинами, найденными возле свалок, которые привела в порядок и интегрировала в пространство. Такой подход достаточно распространен в Европе и не требует значительных затрат.

В частности, актриса отмечает, что не чувствует себя эмигранткой и не ожидает от страны особых условий. В то же время она подчеркивает, что ритм жизни в Испании отличается от украинского – здесь больше внимания к отдыху, но меньше скорость решения бытовых вопросов. В качестве примера она привела опыт ремонта автомобиля через официальные сервисы, который затягивался, тогда как украинские мастера справились значительно быстрее.

Кузнецова также рассказала о бытовых вызовах и вопросах безопасности. По ее словам, в Барселоне распространены уличные кражи, однако в районе, где она живет, часто патрулирует полиция, поэтому она чувствует себя спокойно. В то же время актриса придерживается базовых правил осторожности, в частности следит за личными вещами в людных местах.

Она поделилась историей, когда случайно потеряла сумку с документами и банковскими карточками. Вещь нашел сосед и вернул ей, что, по словам актрисы, стало для нее знаковым моментом и подтверждением, что город ее принял.

Как сообщал OBOZ.UA, Кузнецова рассказала об "измене" со стороны победителя Евровидения Александра Рыбака и как оказалась в России. По словам актрисы, скрипач часто проявлял неуважение к ней.

