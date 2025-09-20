'Продюсеры на все закрывали глаза': актриса Кузнецова рассказала о 'предательстве' со стороны победителя Евровидения Рыбака и как оказалась в России

Украинская актриса Екатерина Кузнецова вспомнила довольно неприятный опыт сотрудничества с норвежским исполнителем белорусского происхождения Александром Рыбаком. Они вместе участвовали во втором сезоне телевизионного проекта "Звезда + звезда" в 2011 году, однако победитель Евровидения 2009 неожиданно подставил артистку.

По словам Кузнецовой, скрипач часто проявлял неуважение к ней, опаздывал на репетиции, а во время одного из эфиров просто решил уйти из шоу, не предупредив ее. Как заметила актриса в интервью Маше Ефросининой, такой опыт "разбомбил" ее сердце, а еще более неприятные эмоции вызвало то, что отечественные продюсеры никак не пытались исправить ситуацию.

"Выбирали для Саши. То есть это, опять же, история неполноценности. Меня брали как актрису, которая уже снялась много где, вроде бы как звезда плюс звезда. Но на самом деле все было по-другому. "Звездой" у нас был Саша, и все было для него. Он не приходил на репетиции, а продюсеры, с которыми я уже раньше работала, на это закрывали глаза. Это не то чтобы издевательство, а конкретное неуважение", – поделилась знаменитость.

Однако, несмотря на игнорирование репетиции, Александр Рыбак самостоятельно решал, какими будут их постановки. Как рассказала Екатерина Кузнецова, именно певец выбирал композиции и танцевальные движения, которые они будут показывать на сцене. В определенный момент актриса уже не понимала, зачем участвует в проекте, однако когда пыталась что-то выяснить с продюсерами, те просто отмахивались.

"А потом вишенка на торте. Мы попадаем в номинацию на вылет. Во время прямого эфира он просто сказал: "А я хочу уйти из проекта". Ты просто понимаешь, что это первое предательство вообще. А это была где-то четвертая программа. Мы уже что-то затанцевали, что-то спели. И это для меня было самое страшное", – вспомнила артистка.

Однако Екатерина Кузнецова заметила, что у нее есть претензии не к тогдашнему партнеру, а именно к украинским продюсерам. По мнению актрисы, они могли вполне вмешаться в эту ситуацию и поставить на место скрипача.

"Можно было человеку устроить "темную" и сказать: "Вот так нельзя здесь себя вести". Скорее всего, у себя в Норвегии он себя так не ведет. От этого было еще больнее, потому что ты понимаешь, что я же своя", – высказалась звезда сериала "Кухня".

Этот инцидент сильно повлиял на решение Екатерины Кузнецовой переехать в Россию. Как поделилась актриса, перед участием в проекте она получила первую роль в полнометражном фильме в стране-агрессоре, где снималась в течение трех месяцев. По завершению работы над лентой артистка вернулась в Украину, пережила неприятный опыт участия в шоу "Звезда + звезда" и приняла решение переехать в РФ.

"Когда я столкнулась с такой ситуацией, то подумала: "Моя страна сделала все для того, чтобы я уехала". После этого прямого эфира я даже три дня не разговаривала. Я не ожидала, что люди, которые со мной работали, никак меня не поддержат", – поделилась актриса.

