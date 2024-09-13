Карди Би в третий раз родила от бывшего мужа и показала фото родов

Американская реперка Карди Би (Cardi B) в третий раз стала мамой, родив девочку. Всего несколько недель назад артистка подала на развод со своим мужем Офсетом (Offset), от которого у певицы двое малышей.

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12 сентября звезда рэпа опубликовала в Instagram многочисленные фотографии и видео, на которых она в больнице колышет свою новорожденную дочь. В подписи к публикации можно прочитать "красивая маленькая вещь" с двумя розовыми смайликами цветов и датой 7 сентября 2024 года.

На одной из фотографий Карди Би изображена с Офсетом и двумя другими детьми. На другом снимке отец держит свою новорожденную дочь. Офсет также имеет троих детей от предыдущих отношений, сообщает Entertainment Tonight.

Пара вышла замуж в 2017 году и пережила несколько взлетов и падений в своих отношениях, причем ранее Карди Би дважды подавала на развод. Она объявила о своем окончательном решении подать заявление в августе 2024 года, а ее представитель сказал: "Это не основывается на каком-то конкретном инциденте, это было долго и мирно".

Тогда, после сообщения новости, Карди Би объявила о третьей беременности. "С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что разделила с вами этот сезон, вы принесли мне больше любви, жизни и, прежде всего, обновили мою силу, – написала исполнительница. – Ты напомнил мне, что я никогда не должна выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Гораздо проще принять жизненные повороты и испытания, но ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему это стоит того, чтобы пройти через это".

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