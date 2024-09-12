Виллем Дефо поцеловал ламу на красной дорожке и растрогал сеть. Вирусное фото

Всемирно известный американский актер, трижды обладатель "Золото глобуса" Виллем Дефо вышел на красную дорожку Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF), чтобы впервые презентовать фильм "Субботний вечер". Однако, перед вспышками камер позировал не только актерский состав киноленты, но и лама, что удивило пользователей.

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Многие поклонники звезды отреагировали на удивительный снимок Дефо, на котором он поцеловал животное. Фото быстро разлетелось по соцсетям. "С каждым днем моя влюбленность в Виллема Дефо становится все больше и больше", – написал один из пользователей. "Это фото, где Виллем Дефо целует ламу на TIFF24 –одна из лучших вещей, которые я когда-либо видел", – добавил другой.

Фильм "Субботний вечер" расскажет о том, как 11 октября 1975 года безумная труппа молодых комиков и сценаристов навсегда изменила телевидение и культуру к лучшему. Произведение режиссера Джейсона Рейтмана и сценаристов Гила Кенана и Рейтмана основано на реальной истории того, что происходило за кулисами в течение 90 минут перед первым эфиром программы "Субботний вечер в прямом эфире".

На фоне милых снимков Дефо, фанаты актера вспомнили архивные снимки знаменитости с ламой. На них Виллем позирует вместе со своим коллегой по фильму "Бедные-несчастные" Марком Руффало.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как организаторы Международного кинофестиваля в Торонто не отменили показ фильма "Россияне на войне" режиссера-россиянки Анастасии Трофимовой о российских оккупантах как "обычных людях в необычных обстоятельствах". Подробности – в нашем материале.

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