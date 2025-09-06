Какой легендарный украинский артист получает максимальную пенсию: хватает еще и на помощь детям

Художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мирослав Вантух откровенно рассказал о размере своей пенсии. По словам 86-летнего хореграфа, за время своей творческой карьеры он получил немало различных званий и наград, и теперь ежемесячно получает максимальную денежную выплату.

К тому же, определенный доход легендарному артисту приносят и регалии, поэтому он может обеспечить себе абсолютно комфортную жизнь и даже помогать детям. О своем состоянии он рассказал в проекте "Наодинці".

"Я столько лет работаю, и жена моя работает. Кроме пенсии, я получаю стипендию и доплаты как почетный гражданин города Киева, например. Еще как академику мне начисляют стипендию в 4 тысячи 600 гривен. И вот так, вместе, вместе, и когда имеешь правильный образ жизни что-то остается, и детям помогать есть возможность. Моя пенсия 24 тысячи гривен", – поделился хореограф.

Кроме того, Мирослав Вантух успел стать и владельцем недвижимости. Так, например, артист приобрел квартиру, а также дачу площадью шесть соток. Кроме того, у руководителя ансамбля им. Вирского есть автомобиль Honda Accord, которому уже более 20 лет.

Что известно о Мирославе Вантухе

Артист родился 18 января 1939 года. Образование получил во Львовском культурно-образовательном училище (сейчас – Львовский профессиональный колледж культуры и искусств), а позже учился в московской Академии общественных наук.

С 1958 по 1961 годы Мирослав Вантух проходил службу в армии, а со временем начал работать баянистом, репетитором, художественным руководителем и главным балетмейстером Заслуженного ансамбля танца Украины "Юность". В феврале 1980-го он возглавил ансамбль имени Вирского.

Пенсия в Украине

С 2024 году максимальный размер пенсии в нашей стране составляет 23 610 гривен. Такие выплаты в Украине обычно получают государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, ученые и другие категории граждан, которые имели высокий заработок и большой трудовой стаж. В эту сумму не входят дополнительные выплаты для лиц, имеющих особые заслуги перед страной.

А вот в 2026 году минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн, что позволит увеличить размер максимальной выплаты на 2030 грн. Такое повышение предусмотрено Бюджетной декларацией правительства. Окончательно оно будет принято после того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2026 год.

